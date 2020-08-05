黃婉恩願為港姐冠軍放棄男友 廖慧儀與洪永城拗手瓜

廖慧儀被指個性狂野和大膽，她說：「可能任職空姐令人多幻想，我平時又鍾意在IG搞笑。」她還邀請洪永城做IG朋友，稱現任男友是玩交友網認識的。被問到怕不怕當選港姐後跌入分手魔咒？她說：「不怕，我信緣分。」

26歲黃婉恩是年紀最大佳麗，但自信碩士學歷及銀行工作經驗對她有優勢。她的男友是何君堯議員的侄仔，被追問有否雙重國籍、領取一萬元抗疫基金等？她尷尬避談國籍，只說：「一萬元會用來投資。我好喜歡香港，打算留下來發展。」要她在港姐冠軍和拍拖7年的男友之間選擇，她笑說：「我揀做港姐，男友明白我重事業，可能他聽到會打我及分手。」

海外佳麗張盈悅：好愛香港

港姐海外佳麗張盈悅昨日到髮型店「變髮」，被問到為何來港參選？她以周星馳經典對白回應：「兩樣溝埋做瀨尿牛丸啦！我真的好愛香港，想回來見朋友和香港觀眾。」她畢業於美國音樂及戲劇學院，曾於美國當了一個月演員，疫情關係留在荷李活也沒發展機會，選擇返港。

記者：陳釗、林祖傑

攝影：劉永鉛、孫華中

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