披「婚紗」加盟星夢 JW想拍劇攞埋視后

無想過做「星夢一姐」

JW表示沒想過要當「星夢一姐」，只希望有更多不同嘗試，「我入行10年，好想嘗試唱劇集主題曲和拍劇，之前客串《逆天奇案》，希望之後可演戲分較重的角色，但不一定要女一。（以視后為目標？）慢慢開始和鍛煉，當然希望做到最好」。簽了多久「賣身契」？JW透露數年，轉會費及各方面都很好。今年目標奪「最受歡迎女歌星」？她說要先儲多些歌，覺得過程比獎項重要。可擔心公司多女仔多是非？她稱首次加入大公司，但沒想太多，覺得專心工作、做好自己便可，周柏豪也給了她很多鼓勵。

是否趁機取代吳若希位置？JW表示當然不會，對方現時懷孕，是很偉大和值得尊重的一件事，「相信吳若希誕B後都會繼續唱歌，正如我將來結婚生B都不會放棄唱歌。這裏平台夠大，可以容納很多人」。

菊梓喬不擔心地位不保

問「星夢一姐」菊梓喬是否遇上勁敵？她表示不是，公司沒一姐之分，很開心JW加盟，令公司實力增強，希望對方唱多些家傳戶曉的金曲。菊梓喬笑言不擔心奪「金曲金獎」的機會被分薄，不過JW是非常有實力，很期待對方唱劇集主題曲和拍劇。「女歌星獎」是否誓不放手？菊梓喬說：「今年JW攞啦，無所謂。（不擔心地位不保？）我入行至今都沒擔心過，能唱歌已很開心。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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