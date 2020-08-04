受米高佐敦紀錄片啟發 碧咸籌拍自傳電影

自從碧咸掛靴後，生活變得更加多采多姿，包括出任國際邁阿密球隊班主、經營時裝及威士忌生意，甚至盛傳他跟好友「地獄廚神」Gordon Ramsay合作主持烹飪節目等，可謂長袖善舞，因此最近有傳他將開拍自傳式紀錄片，粉絲絕對不感意外。

有望跟Netflix合作

事實上，碧咸去年已成立電視製作公司Studio 99，預告他將會在幕前大展拳腳，據知情人士向英國《太陽報》爆料，碧咸受到米高佐敦的紀錄片《The Last Dance》啟發，準備開拍自家版本，「籌備工作已經展開，他為此感到興奮，這部紀錄片將會包含經典片段，當然亦有全新拍攝的畫面」。

據報有關紀錄片將會集中描述碧咸掛靴後的生活，無論在公在私，都會包羅其中，「大家對碧咸一家6口的生活情况最感興趣，因此對新片充滿期待」。有傳碧咸已跟Netflix及Amazon高層會面，商討合作事宜。英國《每日郵報》曾向碧咸求證傳聞真偽，但未獲回覆。

另一方面，據英國《每日星報》獨家報道，離開樂壇專心發展時裝事業的「碧咸嫂」維多利亞（Victoria Beckham），近年生意一落千丈，單是2018年已錄得1.24億港元虧損，加上疫情影響，最近再傳她將解僱20名員工，藉此為公司「止血」。

碧咸嫂否認出性玩具

除了「節流」之外，維多利亞亦努力「開源」，眼見金像影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）經營自家生活用品的網店生意，賺個盆滿砵滿，市值高達19.5億港元，因此希望借鏡，為她的時裝生意帶來轉機。

桂莉芙曾經炮製不少「三級」產品，例如宣稱帶有下體氣味的香薰蠟燭等，結果大受歡迎，每次推出市場，都會掀起搶購熱潮。有傳維多利亞考慮有樣學樣，製作自家出品的「性玩具」。不過，有關報道刊登後，維多利亞一方已經否認：「絕無此事，她不會推出性玩具。」