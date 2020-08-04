撇甩囝囝偕太太超市「補倉」 蔡康年疫市失外快 投資幫補收入

蔡康年笑稱是兩個老人家出動，他受訪時表示疫情之下，要補充多些食物擺放在家，並順道選購雪櫃，他說：「因為屋企的雪櫃現在經常『常滿』，所以希望買一個容量大一點的雪櫃來擺放食材和凍肉。」

蔡康年透露14歲大的兒子已放暑假，問有何安排？他直言：「兒子現時已大個仔，有自己主見，沒得再控制他，要尊重他的意見，但同時我都會提醒他，要負返學生的責任，學校的功課麻煩自動搞掂，不用我們來嘈他做功課。」

這半年工作方面有否受影響？蔡康年表示現時主要主持財經新聞節目，限聚令之前都有拍劇，但司儀、晚宴等所有外快工作，這半年都停晒，希望疫情快點過去，大家保持身體健康可再次見面。

籲投資者勿貪心

蔡康年自爆由於晚間工作減少，故多了時間在屋企做「功課」，在投資方面都幫補到少少。財經主持上身的他稱未來市况會很波動，提醒大家要小心勿貪心，並說：「貪字得個貧，有錢賺，袋了落袋才是自己錢。」

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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