港姐海外佳麗謝嘉怡出關變髮 賴琦媛教丁子朗追女仔招數

已辭退護士一職

本港疫情爆發第三波，問謝嘉怡何以還來港選美？她說：「我回來時沒那麼多確診個案，是最近突然多了，我都有點擔心疫情，蘇格蘭3月時較嚴重，想不到現在又輪到香港。」她透露爸爸陪她回港參賽。提到她的提名人是肥媽（Maria Cordero）？她說：「我爹哋跟肥媽兒子是好朋友。」她又透露已辭退蘇格蘭的護士工作。

昨晚3名港姐佳麗賴琦媛、連佳麗及麥詩晴獲安排於《我和港姐有個約會》網上直播，分別跟丁子朗、胡鴻鈞及黃庭鋒食中菜對談。其中以賴琦媛表現最進擊，除主動為丁子朗抹汗，又稱覺得對方很dry，即席教追女仔招數。被丁子朗指貌似蔡思貝、說話似馮盈盈，她說：「講嘢不語出驚人，吸引不到你呢個港男！」她不但主動交換IG帳號，又追問丁子朗會否駕車送她回家，卻被拒絕。賴琦媛直播後受訪，稱丁子朗年紀太細，不是其喜歡類型，卻希望嫁有錢老公。胡鴻鈞被問到賴琦媛與蔡思貝誰較靚？他說各有各好，不能比較，又稱兩人不太似樣。

記者：鍾一虹、林祖傑

攝影：孫華中