陳凱琳誕B仔鄭承亮 鄭嘉穎再做老竇超興奮：細佬來了

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鄭嘉穎8月15日便51歲生日，B仔鄭承亮（Yannick）比預產期早出世，趕及為爸爸慶祝生日，疫情下母子平安，對鄭嘉穎而言也是最佳生日禮物。陳凱琳接受傳媒訪問透露BB是上星期一（7月27日）出世，她說跟BB已安全返屋企。

陳：好順利好喜悅

迎接家庭新成員，陳凱琳稱大家相處好融洽，Rafael升級做哥哥，好乖、好安靜幫手睇住BB，令她與老公鄭嘉穎非常欣慰。今次是第二胎，陳凱琳稱比起生大仔時有心理準備，心情也不俗。她笑說：「成件事都好順利、好順暢、好喜悅，多謝大家的祝福，嚟緊會多啲休息，現在的情况，大家都安安全全留喺屋企，盡量都唔出街，我坐月都留在家中養番好身體，多謝大家關心！」

鄭：細仔似媽咪

陳凱琳在社交平台感謝照顧她與兒子的醫護人員，一再讚大仔Rafael跟弟弟相處很好，她也急不及待想看到他們兩兄弟在充滿愛和互相扶持的環境下一同成長。陳凱琳還分享跟細仔的合照，兩人鼻尖對鼻尖好溫馨，BB的側面見高鼻，有濃密的頭髮；鄭嘉穎也稱細仔似媽咪。不少圈中人也留言祝賀鄭嘉穎與陳凱琳，因為疫情關係，為保護BB，相信這段時間也不便探訪新生兒。

不怪責單文柔揭BB性別

鄭嘉穎與陳凱琳2018年結婚，大仔Rafael翌年的情人節出世。今年5月，陳凱琳選擇在5月20日「520」宣布再度懷孕。她一直對第二胎的性別保密，7月舉行「Baby Shower」公布佗男B。

陳凱琳公布第二胎性別的派對發生小插曲，獲邀參加派對的單文柔當日將片段上載到社交平台，率先爆了陳凱琳佗男B，有網民怪責單文柔，引起是非，幸好主人家陳凱琳好大方，表示不介懷。