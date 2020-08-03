60歲辛潘娶28歲女星 三度結婚 長女年紀大過老婆

《黑天鵝》電影監製米克麥達禾（Mike Medavoy）的太太Irena在社交網Instagram稱，丈夫米克一直視辛潘如兒子般，所以很高興他找到真正的伴侶，並曬出疑似是一對新人的結婚戒指。《反黑暴隊》佐斯布連（Josh Brolin）、《華爾街狼群》露珊娜雅格（Rosanna Arquette）等圈中好友紛紛留言祝福。

「父女戀」2016年曝光

辛潘和莉娜佐治的父女戀於2016年曝光，有狗仔隊拍到他倆在夏威夷度假期間咀嘴，當時還不清楚莉娜是誰，傳媒即時「人肉搜查」，發現她原來是星二代，並拍過《移動城市：致命引擎》等電影。莉娜雙親同為演員，父親雲遜當奴費奧（Vincent D'Onofrio），現年61歲，曾拍過《侏羅紀世界》、《七俠蕩寇誌》及Netflix劇集《漫威夜魔俠》等；莉娜的媽媽姬達莎芝（Greta Scacchi）跟辛潘同齡，演出過電影《慾網危情》、《幕後玩家》。

辛潘與岳父母年齡相若

辛潘曾經歷兩段婚姻，前妻分別是樂壇天后麥當娜（Madonna）及《紙牌屋》女星羅冰活麗（Robin Wright），並在第二段婚姻結束後，跟《末日先鋒：戰甲飛車》查莉絲花朗（Charlize Theron）拍拖兩年。另外，辛潘跟羅冰活麗育有一子一女，長女戴倫現年29歲，比莉娜佐治還要年長，至於兒子賀柏（Hopper Penn）則比繼母年輕1歲。看來辛潘的子女將可跟莉娜打成一片。事實上，他倆傳出婚訊前，曾有傳媒拍到辛潘夫婦跟兒子賀柏一起用膳。