羅志祥取消關注周揚青 網民揶揄「復合無望」

周揚青與小豬分手後，隨即決絕割席，火速unfollow所有小豬的社交平台，明顯不想再與前男友有任何關連；相反小豬未有即時取消對周揚青的關注，懷疑對女方尚未死心。

日前有報道指周揚青跟小豬的老友三兒一起夜蒲又合照，惹來二人為復合鋪路之說，小豬工作室事後發聲明表示消息不實，強烈否認復合。不過有眼利網民留意到，小豬最近取消了對周揚青社交平台的關注，認為男方覺得與前度「復合無望」，狠心一刀兩斷。

與愷樂仍互相關注

現時小豬在Instagram追蹤的藝人和朋友不算多，只有78人，其中與愷樂仍互相關注外，其他則包括潘瑋柏、舒淇、房祖名、林俊傑、郭富城、楊丞琳、吳建豪、林志穎和蕭敬騰等。

自分手後，沉寂一排的小豬，上月底度過41歲生日，他未有高調慶祝。有忠實粉絲透過網上送生日祝福，也有網民留言暗窒他知道復合無望，才取消對舊愛關注。不少網民仍繼續對他冷嘲熱諷，看來小豬要正式復工似乎未是時候。

娛樂組