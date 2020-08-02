港姐佳麗與洪永城對談 侯嘉欣低胸性感搶風頭

陳楨怡：侯嘉欣個樣好惡

今屆港姐以網上掛帥，但經常出問題，昨晚節目開始時又「甩碌」，洪永城高呼聽不到3名佳麗說話，問是否各有各食，又問佳麗懂不懂手語，笑稱一人一鍋、孤獨的美食家。口才了得的洪永城很努力跟佳麗交流，但未能帶起高潮。陳楨怡爆剛開始覺得侯嘉欣個樣好惡，不敢和對方說話。

洪永城受訪時談到耳機無聲，他笑說可能欠罐啤酒，稱佳麗初時面對鏡頭有少少怕醜，大家又首次見面。他讚3佳麗都很高貴，進食時保持儀態。節目完後他有提點她們選港姐不說話好蝕底，范倩雯較主動，能在他身上攞到分。問侯嘉欣騷身材能否吸引他？洪永城說：「我專注枱上的海鮮，因為好肚餓。」

范倩雯自認有身材性格好

范倩雯與陳楨怡不認為穿得較侯嘉欣密實輸蝕，范倩雯認為每個女仔有自己優勝地方，她不止身材，性格好、健談亦是優勢。侯嘉欣否認刻意穿低胸裙騷身材，因家中只剩這條裙未穿過上鏡。她透露與身在北京的男友感情仍處於膠着狀態，不捨得這段感情，已影響參選心情，決定選完再解決。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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