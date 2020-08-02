麥德羅康復出院：死裏逃生

麥德羅稱是死裏逃生的感受，知道健康比財富更可貴。他提醒大家要注意衛生，出街要戴口罩並勤洗手，又多謝這半個月來醫護的照顧。他說：「希望所有確診了的好朋友，如鄧達智，繼續努力，你們都早日康復！」

鄧達智同房新病友守規矩

時裝設計師鄧達智確診新冠肺炎，仍在聯合醫院的負壓病房接受治療。他昨日向關心的朋友報告病况，說之前3日也打針，昨日暫停打針，沒有發燒，但好攰又沒有胃口。他初入院時同房的病人不戴口罩又經常咳嗽，他稱該病人於前日傍晚被調走了，晚上又有另一名確診者入住，對方守規矩，他終於可以安安樂樂休息睡覺。

無綫前高層鄭偉強確診

現年70歲的無綫前高層鄭偉強也確診，早前入伊利沙伯醫院隔離病房接受治療。他表示曾因工作關係入住尖沙嘴的酒店幾晚，一直沒病徵，接受檢測後被通知確診。他由兒子送入院，兒子的檢測結果呈陰性，與家人正接受隔離。鄭偉強稱初時想靠身體抵抗力對抗病毒，但他有「三高」，故醫生不建議，之後接受注射治療後有發冷的狀况。他相信要留院多幾日才康復出院。

娛樂組

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