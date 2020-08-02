黎耀祥不求名利追求安穩 陳豪仔細老婆嫩繼續搏殺

《殺手》閻武一角，為黎耀祥（祥仔）的演戲生涯帶上新衝擊，嘗到在熒幕前與女角演火辣親熱戲，又打戲連場，他笑言應該只此一次。監製陳維冠（Joe）曾笑說祥仔是飲醉酒下答應演出，祥仔笑說：「那次Joe約我同兩個編審出來傾，我就帶了3支酒，點知兩個編審同我老婆都唔飲酒，得我同Joe飲，我飲到醉晒，上車老婆話我應承咗拍，我話無呀，哈哈！Joe做監製之後我哋未合作過，今次角色同劇種都係新嘗試。」

首集祥仔就同女演員有火辣親熱戲，陳豪說：「祥哥拍親熱戲真係好少見。」祥仔亦說演戲以來真的未做過，他問陳豪：「你都間唔中有啦！」陳豪說：「曾幾何時都有啲膨膨聲嘅！𠵱家少啲，電視尺度有限，不過祥哥做就迴響特別大。」

祥仔靠陳豪操出6嚿腹肌

祥仔為角色操出6嚿腹肌，他感激陳豪做軍師傳授操肌心得，「劇情講我由一個有肚腩的肥佬減磅操弗，不是要求好大隻，阿Mo（陳豪）教我點樣計卡路里，100克牛扒有幾多，當時用了個多月已經減到」。原本Joe沒要求祥仔除衫騷肌，但他認為配合劇情，展示成果可以增加畫面效果，「可能Joe覺得我操唔到，無諗過我會有決心操出成績。始終我拍嗰時都50幾歲，Joe可能諗，都呃我拍咁多打戲，如果再要求除衫，好似不近人情。我覺得劇本寫到咁，不如做盡啲，畀大家睇埋成個過程。係角色好大轉變，好過得個講字，著件貼身衫縮肚就當做咗，唔想浪費大家的心血」。陳豪認同：「難得有咁好機會，祥哥要試吓show body！我講咗個方法，最緊要是他有決心同堅持，真的不容易。」

陳豪自《誇世代》後，一直持續操弗，他現在着重營養方面，「我堅持鍛煉體能，特別是心肺健康好重要。始終年紀開始大，我哋需要幫番自己身體，注意飲食及運動，不要加重心臟負荷」。祥仔今次要應付連場打戲，是他拍戲至今打得最勁一次，「劇中我要打好多爛仔交，又畀人打，算是入行以來最辛苦一部。我拍嗰陣已經同自己講，《殺手》應該係唯一一次喇！我初時以為阿Mo好撈，Chok住冲咖啡，兼只係遠距離開槍，原來他都打得唔少」。祥仔透露劇集尾聲時，他跟陳豪會上演「終極一戰」。

陳豪劇中被設定開咖啡店，自然駕輕就熟，不過他最初有點抗拒，「咖啡是我的愛好，同戲劇放埋一齊不太好，但《殺手》題材較特別，我想了想，覺得沒所謂」。祥仔讚這個設定好成功，好難像陳豪玩那部咖啡機，玩得如此純熟，表現自然似融為一體。

角色不同性格撞出不同火花

《殺手》多名女演員包括李佳芯、江美儀及龔嘉欣都表現出色，陳豪之前跟李佳芯合作《誇世代》，他讚對方處理角色很好，「她的角色性格幾巴渣，婆仔，口齒伶俐，個髮型又爆，有一種好特別嘅氣氛出嚟。龔嘉欣完全變了不似龔嘉欣，用全新形象出現」。祥仔主要跟江美儀有感情戲，他說：「我同江美儀着重感情，描寫兩個低下階層嘅人互相照顧、互相扶持、互相慰藉，我幾鍾意呢段感情，比較貼地，社會好多這些人為口奔馳，兩個人互相理解，感覺好真實。今次每個角色性格都好鮮明，不同性格撞出來有不同火花，感覺好得意。」

陳豪：慶幸事業穩定時結婚生仔

祥仔與陳豪事業、家庭都美滿，還有什麼想追求？陳豪說：「安穩、開心、平安。」祥仔認同：「keep住平平穩穩的生活、身體健康，已經好幸福。」陳豪與老婆陳茵媺（Aimee）結婚7年甜蜜恩愛，3名子女乖巧，陳豪不論工作如何忙碌，都會爭取時間家庭樂。他慶幸在事業穩定時結婚組織家庭及生小朋友，「現在可以放多些時間在小朋友身上，教育方面可以向身邊有經驗的人學習，不用行太多冤枉路。仔女都好乖，個個性格不一樣，是人生奇妙之處，最重要教導他們正確價值觀」。

祥仔：做得開心就滿足

祥仔兒子22歲正於美國讀大學，明年畢業。他說：「他大學畢業，我的責任已完。之後他的人生路點行，要由他自己去建立，不需要我哋幫助太多，是另一個階段開始。正如我之前講，現在生活平穩已經好好，不會要求搵幾多錢、攞咩獎，或者要到荷李活發展，我都唔覺得好重要。其實亦因為我哋走過來這條路，到今時今日有這樣的成績，已經不容易。娛樂圈一浪接一浪，我見到好多前輩走嘅走、退休嘅退休、失意嘅失意，就會覺得現在自己能夠去到一個安穩嘅位置，已經好難得。仔又大，生活又穩定，最大理想是保持住。有適合角色，觀眾鍾意睇，睇得開心，我又做得開心就滿足了。」陳豪的子女年紀還小，仍要繼續搏殺，希望挑戰更多新角色，「我一向想試多些不同新鮮的角色同劇種，讓觀眾有不同選擇」。祥仔說：「作為演員需要新刺激，有新題材帶來更大衝擊，可以撞出新火花，是互動，《殺手》是好新鮮的經驗。」

場地提供：香港瑰麗酒店

記者：葉靜文

攝影：劉永銳

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