【開箱】《雖然是精神病但沒關係》尋找真兇 吳正世金秀賢疑非親兄弟

編劇誤導觀衆以為是《羅密歐與茱麗葉》？

根據維基百科所述，《雖然是精神病但沒關係》是「背負人生重擔而拒絕愛情的精神病院男看護文鋼太（金秀賢飾），和一名擁有反社會人格不懂愛的童話女作家高文英（徐睿知飾），兩人相遇後互相撫平傷痛治癒彼此的傷痕，如童話般浪漫、超越生死的愛情故事」。然而在男女主角談情放閃之餘，編劇不忘在每集埋下伏筆，令觀眾不自覺地墮入「競猜誰是兇手」的圈套。

劇中飾演兄弟的吳正世與金秀賢，母親慘遭殺害，罹患自閉症的哥哥受驚過度，雖然目擊案發經過，卻一直無法說出實情。經過精神病院長的悉心開導，吳正世終於記起兇手穿著外套，扣上一個款式獨特的蝴蝶襟針。巧合的是，金秀賢在徐睿知的童年全家福照片正好發現同款襟針，就在她身旁女人的衣領上。

為什麼說是「身旁女人」而非「母親」？因為導演刻意把相中人的樣子，巧妙地以相架玻璃的裂紋遮蓋，令觀眾無法分辨，藉此製造「徐睿知母親就是殺人兇手」的煙幕。

編劇借用不同童話或故事為每集命名，上周日播出第12集的題目正是《羅密歐與茱麗葉》，暗示金秀賢與徐睿知這對戀人，因為上一代的生死愛恨糾纏，恐怕難以長相廝守。問題是，既然本劇主旨是治癒人心，理應讓男女主角開花結果。換句話說，兇手應該另有其人？

護士長行動可疑 曾改頭換面？

還記得在第6集，編劇以法國童話《藍鬍子》形容徐睿知父親高大煥（李臬飾），暗示他有多名妻子，如果徐睿知亡母是其中之一，那麼殺死金秀賢母親的兇手，極有可能是元配或繼室。有韓國網民認為，頭號疑犯並非在第11集刺傷徐睿知的精神病患者朴玉蘭（姜智恩飾），而是精神病院的護士長朴幸子（張英南飾）。劇中提及朴玉蘭是個寂寂無聞的舞台劇演員，為了獲得角色，於是連番整容，可惜星途依然黯淡，最後更患上邊緣性人格障礙。她在逃離醫院並刺傷徐睿知後失蹤，護士長不待警方公布搜索結果，翌日即匆匆清理她的病房，並宣稱「她不會再回來」，做法相當可疑。

另外，護士長曾在吳正世入院期間，偷偷把一張寫上「弟弟殺害哥哥」的字條，放入徐睿知亡母撰寫的小說內，然後讓吳正世拾獲，居心叵測。

如果護士長亦是高大煥的妻子，何以徐睿知「視而不見」？答案可能就是「整容」。她不惜改頭換面，除了隱藏兇手身分，應該還有驚人後着。

今晚播出第13集名為《薔花紅蓮的爸爸》，取材自韓國民間故事，講述繼母對丈夫元配所生的兩名女兒恨之入骨，她先離間父女感情，再把女孩虐待至投湖自盡，相當陰險兇殘。

深刻描寫精神病患與照顧者之間關係

由此推測，兇手掩飾身分，估計是伺機向徐睿知復仇泄憤。問題是，假如徐睿知是「薔花」，莫非世上另有「紅蓮」？

至於金秀賢母親的死因，劇集亦從未解釋，直至吳正世憶起亡母遇刺後，兇手莫名其妙地說：「我的孩子，我自己會照顧。」是否可以解讀為，她要從金秀賢母親手中，奪回自己孩子？而兇手未有當場殺死唯一目擊證人，又是否意味着，吳正世其實是高大煥與兇手所生？

如果把上述線索綜合整理後，不難發現徐睿知與吳正世，極有可能是同父異母的兄妹。若金秀賢得悉相依為命的吳正世，不是親生兄弟，對他來說這打擊也實在太大了吧。

事實上，早在第10集劇情已有提示，話說吳正世一向喜歡恐龍，身上掛了一隻名為「多利」的角鼻龍小布偶，護士長趁他出院前，送了一隻巨型腕龍布偶給他，吳正世非常高興，說它是多利的媽媽，護士長反問為何母子不同種類？吳正世說：「因為它是繼母，是冒牌的媽媽。」或許在他心中，早已知亡母並非親生，只是避而不談而已。

《雖然是精神病但沒關係》可說是近年最出色的韓劇之一，除深刻描寫精神病患與照顧者之間的關係、矛盾和衝突外，亦有關愛與諒解，在彼此「治癒」的過程中，導演朴信宇和編劇趙容同時加入推理元素，讓觀眾競猜誰是Big Boss，都算用心良苦了。