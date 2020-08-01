《BG2》結局高收 木村拓哉恨拍第3季

據日本雜誌《女性自身》引述消息人士指，《BG2》雖然被迫刪減3集，但工作人員士氣高昂，尤其是木村拓哉更表明，希望朝日電視台考慮開拍第3季，好讓劇組能再次並肩作戰。

《BG2》結局後，木村拓哉透過社交媒體Instagram（IG）撰文感謝粉絲捧場，又說天氣炎熱，請大家小心中暑和病毒感染；對於東京的確診人數昨日升至460的新高點，他在微博留言：「哎！460人？不會吧？」繼續呼籲民眾保持警覺。

提起木村拓哉，他的17歲么女木村光希（koki）昨日亦透過社交媒體IG Story上載一張3年前舊照片，亮點不單是她利用手機軟件，把她跟母親工藤靜香變成可愛小狗模樣，還有光希罕見的短髮造型，充滿稚氣。