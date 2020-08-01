陳山聰影全家福賀囝囝滿月 「BB唔讚得 Jaco好醜樣」

陳山聰成為曬B狂爸，囝囝Jaco出世後，他不時分享湊仔的照片，陪睇劇本或被囝囝踢面也是難忘時刻。陳山聰留言稱Jaco滿月，祝福囝囝身體健康、快高長大、聰明伶俐，將來是個頂天立地的男子漢，他感觸說：「陳爸陳媽唔易做。」他又一人分飾兩角，先代囝囝說：「我滿月喇，感謝Daddy媽咪，仲有陪月姐姐的照顧。我會繼續努力做一個超能BB。」陳山聰隨後留言︰「你要乖乖哋孝順父母、快高長大、身體健康、有型有款！」

樂做湊仔公「辛苦了Apple」

陳山聰接受《明報》電話訪問，對於Jaco靚仔過爸爸，他認同兼且說囝囝一定要比爸爸靚仔，轉頭他又說：「BB唔讚得，Jaco好醜樣，正醜樣豬！」問他是否感受爸爸唔易做？他稱過去一個月，辛苦了Apple，她要餵母乳，又要多謝陪月與工人姐姐幫忙，相比較下，爸爸未算辛苦。他說劇集《超能使者》趕拍中，有多晚拍完通宵才返家，但最近幾日又有較多時間留在家中湊仔。現在他識換尿片與抹便便，他說：「衰仔識扭抱，不肯睡覺，我抱着他時乖乖哋，將他放上牀又會嘈。」

望疫情快過 出關食餐勁

問陳山聰現在老婆還是囝囝佔心目中第一位？他笑言囝囝不會搶佔太太在他心中的首位，Apple生了「醜樣豬」陪他玩，好辛苦了！他期待疫情快過去，待太太可以出關，他們要食餐勁的。現在太太只能吃坐月餐，日日食雞肉，食到口寡了。他又稱Jaco的契爺、還有很多朋友也想睇BB，疫清下為安全計也不能見，希望大家可以快見面。

娛樂組