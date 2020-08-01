新城再多兩人確診 為受訪嘉賓 員工投訴對內通報欠透明度

歌手施匡翹之前到新城做節目後確診，接着新城知訊台執行總監程凱欣確診，群組人數也增加。電台已進行過兩次大消毒，安排所有員工接受病毒檢測。不過有新城員工投訴公司的對內通報欠透明度，沒公布確診員工名單，員工不知道曾否跟確診者接觸感擔心。對於新城的感染群組再增兩人，DJ思敏接受傳媒訪問時，坦言不知道部分確診同事是誰。葉文輝透露原定下周返電台開咪，但現在有點擔心。

新城電台發言人回覆《明報》查詢時說︰「新城電台本身掌握的資料如下，有兩名員工確診及三名嘉賓主持確診（包括其中一名是早前被列為初步確診者及藝人施匡翹）。至於時裝設計師鄧達智則感染源頭不明。剛確診的嘉賓曾於7月21日到電台工作，之後已沒進入電台，而新城電台於7月22日為整個辦公室全面消毒大清潔。公司亦會安排曾與該名嘉賓主持在工作上有接觸的員工，作另一輪病毒測試，以確保同事安全及安心。」

對於員工投訴公司沒公布確診者名單，發言人表示︰「確診感染的同事，內部通知人事部後，公司隨即發送電郵給各同事外，每個部門主管會通知各部門同事，亦有透過視像溝通，進一步了解同事的關注及憂慮。」

娛樂組