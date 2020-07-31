投訴鄰牀咳嗽不戴口罩 鄧達智病况轉差：救我

早前確診的施匡翹與經理人劉麗萍（Apple姐）狀况良好，分別由醫院轉往鯉魚門度假村隔離。施匡翹前晚做網上直播，提到她之前相信「食鹽可以對抗肺炎」，被不少網民嘲無常識，她說曾為批評及攻擊不開心，並稱好多醫生都提議一般感冒可以用鹽水漱口，不是特別事。

麥德羅劉少君有望出院

麥德羅前日轉往上水北區醫院，他表示昨天精神幾好，沒有屙嘔、無發燒和咳嗽；有抽血及抽取鼻腔內組織檢查，如果夠35分便可以出院。劉少君昨日入院第10日，昨日抽血及第一次篤鼻，如兩次篤鼻都是陰性，合格就可以出院。施匡翹師弟謝高晉昨日在駿洋邨隔離最後一天，晚上可以離營，他期待盡快回家。

新城再有人確診

衛生防護中心昨稱，新城電台群組累計有6人確診，昨增一人初步確診。新城知訊台執行總監程凱欣於7月22日確診新冠肺炎，3日後一名營業部員工確診。昨日初步確診者是跟程凱欣同主持生活品味節目的嘉賓主持Raymond Ho。

記者：林蘊兒

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