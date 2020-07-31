發表「香港人突然矜貴」論 馬蹄露被斥涼薄

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馬蹄露在facebook以逾500字就全日禁堂食的爭議表態，她以「香港人突然矜貴」為題，稱由1950年代至今，普羅大眾也會「掃街」吃街頭小食，為何沒人埋怨邊吃邊食塵？她稱香港哪個天王巨星，未試過放飯時捧着飯盒坐在街邊吃。

她稱TVB藝員與拍攝隊，跟地盤工人丶清潔工人一樣會在街上吃飯。她說：「今天（29日）開始為疫情實施7天不可堂食，避免人群聚集交叉感染，一群香港人好像從未經歷過在街上丶公園吃飯盒，極度委屈的怨天尤人！原因是為反而反，極度幼稚！香港有750萬以上的人口，豈容你妄顧他人利益及生命危險而置法律之不理……每天感染個案上升，又埋怨政府防疫工作不足！你想點？」她還Hashtag#在街邊食飯盒有咩問題？#不可堂食買外賣有咩問題？

被問是否May May上身？

有網民跟馬蹄露理論說：「講說話又唔好咁刻薄，其實有好多人搵食好辛苦，唯有食飯時候先有得坐低休息下，嘆一陣冷氣……」馬蹄露反擊說：「我篇帖文非常正面，絕對唔刻薄，只係講出事實！只係你理解唔到。」

她稱有網民在散播仇恨，平日她的fb專頁帖文只有數十個回應，最多也是數百個。今次「香港人突然矜貴」論，引發大量留言，有6千多個回應，有人想起當年《真情》中她演May May的嘴臉，問她是否May May上身抽離唔到？不過也有不少撐馬蹄露的粉絲，雙方引發一場激辯。