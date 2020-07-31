九龍城法院保安家人確診 朱千雪同樓層實習：我安全

朱千雪是2012年港姐季軍，同屆冠軍張名雅、亞軍黃心穎，三人中以朱千雪最有觀眾緣，拍劇受重用。

與TVB仍有合約

朱千雪邊拍劇邊進修，2015年半工讀，在中大修讀企業傳播社會科學系，翌年獲碩士學位。2016年她在城大修讀法律博士學位，現在是大律師實習生。去年她跟青梅竹馬的男友吳昆倫結婚，近年少在熒幕現身。她接受傳媒訪問稱在律師工作上是新人，很多東西要努力學習，跟TVB仍有合約，這些年來多謝公司給予支持，未來有機會也會盡量配合。十優港姐麥明詩去年也淡出娛樂圈，播放中《殺手》是2018年拍攝，她改簽「綠葉約」，一年一騷，轉職商業顧問。

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