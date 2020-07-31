《殺手》Parker成魔大開殺戒 黎耀祥龔嘉欣望開續集 拍住搵銀

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

《殺手》劇情發展，謝東閔飾演的Parker會跟Megan（麥明詩飾）結婚，他逐漸暴露「殺手獵人」兇殘一面，多名重要角色都有危險，蘇菲亞（羅蘭飾）將會被殺。他亦捉走Cash（李佳芯飾）要脅Zero（陳豪飾）。

無綫昨日為《殺手》舉行宣傳活動，因疫情嚴峻，電視城繼續加強防疫，所有人出入錄影廠都要接受全身消毒。活動期間，演員們均戴上口罩。高海寧與譚嘉儀即場玩呼拉圈大曬性感；最多「仇家」的吳業坤示範紮馬時，被同場演員用雞毛掃又撩又打整蠱。

龔嘉欣打上癮：辛苦都值得

黎耀祥（祥仔）與龔嘉欣對劇集收視理想感開心，祥仔說：「除了收視，口碑都好緊要，觀眾都覺得呢套劇有新意、誠意。」龔嘉欣稱辛苦都值得，拍打戲更上了癮，希望可再跟祥仔合作。祥仔歡迎開拍續集，「拍系列都幾好玩，殺手可以多變化，最好冬天開工，因夏天拍打戲好辛苦」。原本劇集受歡迎可以可帶挈商演機會，可惜受疫情影響，商演暫停，龔嘉欣稱好多工作都取消和延期。豈不是見財化水？她說：「最重要疫情快點過去，錢可以遲些再搵，幸最近多了網上廣告邀約，可以幫補收入，是Bonus，多謝客戶支持。」祥仔稱好少玩社交平台，龔嘉欣提議組「殺手檔」接工作，祥仔大表贊成：「好呀，我呢排沒什麼工作。」

祥仔支持恢復日間堂食

政府宣布修改「限聚令」，食肆今日起恢復日間堂食服務，限二人一桌。祥仔表示支持：「我見戶外工作者食飯很慘。現在二人一枱，起碼可讓他們食飯時唞唞。」龔嘉欣呼籲大眾繼續做好防疫工作。提到祥仔之前做完深喉唾液檢測，結果呈陰性，令大家感放心，祥仔說：「我收到好多電話、短訊關心，做了檢測就安心。」

吳業坤望續集有牀上戲

吳業坤投訴劇中欠牀上戲，他笑說：「作為演員應該什麼都嘗試，我未拍過傳統牀上戲。」問他想跟誰演牀上戲？他鬼馬說：「揀不落手，個個都好，希望開續集時拍到啦！」吳業坤剛加入新唱片公司，JW（王灝兒）昨日宣布離巢，被取笑趕走JW？他說：「當然不是，我怎能動搖到她，我聽到消息幾愕然，之前傾合約都有問她意見，但她無講會走，之前我們合作多火花，即使現在不同公司，都可以繼續合作，好難得大家做朋友零緋聞，無顧忌。」問他知否JW新去向，是否結婚？吳業坤稱不知情，「她不會同我講，若她結婚，希望會派帖畀我。祝福她有幸福將來、前程錦繡」。

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