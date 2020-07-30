【開箱】《優雅的朋友們》複雜五角關係 比《夫妻的世界》更露骨

收視不及《夫妻的世界》

《優雅的朋友們》至今播出6集，收視維持在2%至4%之間，以有線頻道來說，成績算不錯，《夫妻的世界》首播高開6.2%，第6集已急升至18.8%，是今年度最高收視韓劇，為什麽《夫》劇佳績未能在《優》劇身上複製？

《優雅的朋友們》故事圍繞4對相識多年的40多歲夫婦身上。《情定大飯店》宋允兒與《聽到傳聞》劉俊相扮演夫妻，女方是精神科醫生，男方則是炸雞連鎖店主管，育有就讀中學的兒子，家庭環境富裕。某日他們其中一名朋友突然病逝，另一人間蒸發多年的朋友又突然在喪禮上出現，繼而引發出連串令人不安的事件，宋允兒更捲入兇殺案中。

失蹤同學突然出現

宋允兒與劉俊相的夫妻關係是劇集主線。宋允兒在劇中是完美主義者，在家中擺出女強人姿態，家務全由丈夫包辦。首集宋允兒穿上低胸上衣返工，無視丈夫不滿，女尊男卑的關係呈現。其後她遇上年輕俊俏的高爾夫球教練李泰煥，被他在酒中落藥迷魂，拍下不雅照片，李泰煥威嚇宋允兒「要人不要錢」，令宋允兒十分困擾。

另一方面，扮演宋允兒大學時期好友的《浪漫滿屋》韓恩貞，自從捲入大學教師殺人案後，人間蒸發20年，在朋友喪禮上突然出現，令宋允兒感到不安。韓恩貞當年是大學「萬人迷」，並曾主動追求劉俊相，今次回來似乎有意破壞宋允兒與丈夫的感情。加上劉俊相的死黨裴秀彬自大學時期開始暗戀宋允兒，且對她一直未忘情，形成混亂的五角關係。

《夫妻的世界》集中在一對夫妻之間的角力，《優雅的朋友們》主角的感情瓜葛卻更複雜，還包含懸疑成分，要觀眾猜猜誰是兇殺案真兇，以及幾名主角在大學時期究竟有過什麼不可告人的秘密。《優》劇的成人情節也比《夫妻的世界》更露骨，首集劉相俊跟4名大學好友聚會，大談中年男人性能力問題，以及宋允兒到「牛郎店」傾生意等「重口味」內容。

宋允兒角色不討好

宋允兒在劇中戲分最重，她飾演自視過高的醫生，角色其實並不討好，雖然她慘遭高爾夫球教練威脅，但她為了隱瞞醜聞，反讓自己愈陷愈深，難以博取觀眾同情。不過，年屆47歲宋允兒保養得很好，而且演技跟《夫妻的世界》女主角金喜愛不相伯仲。