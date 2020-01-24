Netflix爭160艾美獎再勝HBO 《保衛奇俠》26提名領先

Netflix已非首次在艾美獎提名數目力壓HBO，2018年Netflix共獲112提名，以4提名之差勝過HBO，並終結該台雄霸了艾美獎17年的最多提名頻道紀錄；不過去年有賴「神劇」《權力遊戲》終結篇之勢，HBO重奪寶座，沒想到一年後，Netflix再次破紀錄反勝。

新平台有劇入圍 《星戰》外傳爭15獎

以單一劇集計算，HBO《保衛奇俠》（Watchmen）扳回一仗；此劇講述「超級英雄」被視為法外之徒的歷史時空，探討警民、種族衝突等議題，在美國甚獲好評。緊隨《保》劇之後獲最多提名的劇集分別是亞馬遜頻道爭20獎的《The Marvelous Mrs. Maisel》，Netflix的《黑錢勝地》（Ozark）及HBO《傳媒家族繼承人》（Succession）各佔18項。Netflix除了《黑》劇外，其餘表現亮麗的節目還包括獲13提名的《王冠》、12提名《荷里活》、8項提名的《怪奇物語》和《離經叛道》（Unorthodox），以及競逐6獎的《啦啦隊大本營》（Cheer）。

除了Netflix外，其餘新串流平台亦表現不錯，譬如去年11月才啓播的Disney+ ，《星球大戰》外傳《The Mandalorian》就競逐15獎。至於同樣去年11月開台的Apple TV+共獲18提名，其中《晨早直播室》角逐視帝視后（見附表）；值得留意的是《晨》劇珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）獲提名最佳女主角，其前夫畢彼特（Brad Pitt）亦以《周六夜現場》趣劇環節扮演「美版袁國勇」福奇（Anthony Fauci），角逐最佳喜劇嘉賓演員，兩人大有機會繼今年初的金球獎和演員公會頒獎禮後再次碰頭。

黑人演員比例增多

另一方面，今年共102個男女主角、配角、嘉賓演員提名，佔了三成為黑人演員，比例提升，為歷屆最高；在反種族歧視浪潮下，主辦艾美獎的國家電視藝術與科學院被指致力令業界更多元，但亦有評論指出，在編劇及導演方面，依然以白人及男性為主導。至於頗受爭議的紀錄片集《養虎為患》（Tiger King: Murder, Mayhem and Madness），亦獲6項提名，將跟《麥當勞大富翁事件簿》（McMillion）、有關「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）的《The Last Dance》等角逐最佳紀錄片集。

第72屆艾美獎頒獎禮將於9月20日舉行，名嘴基梅爾（Jimmy Kimmel）擔任司儀，不過美國疫情仍未緩和，所以一如往年的形式舉行，仍存在變數；參賽劇集的造勢模式，亦勢將有別於傳統做法。