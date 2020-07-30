分數回落 麥德羅要求轉院

劉少君有望下周出院

他對於分數回落有點不開心，因為距離出院日子又拉遠。他之前在醫院時有做運動，有時無戴口罩，醫生說他做運動時喘氣，亦可能索了菌入去，所以叫他不要做太劇烈運動。

跟麥德羅有密切接觸的劉少君之前亦確診新冠肺炎，他目前身在醫院隔離病房留醫。昨日入院第9日，他透露：「剛剛醫生看我，明天抽血化驗給政府，以及連續兩天抽鼻查病毒。如無病毒，下星期可出院。」

鄧達智冲涼冇熱水

時裝設計師鄧達智上周五（24日）初步確診新冠肺炎，等了數天，前晚10時衛生署終於安排救護車，將他由元朗寓所送往聯合醫院。鄧達智昨日回覆《明報》說：「醫生話我個肺冇花，血指數都正常，今（昨）日稍後會用藥，口服及打在肚臍。」鄧達智表示冲涼時搞出「大頭佛」：「冇熱水㗎，而且水量極少，最後只能洗手洗腳洗面！」

記者：柯美、林蘊兒