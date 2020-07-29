【開箱】《半澤直樹2》揭金融業惡行 堺雅人香川照之愈浮誇愈高收視

疫情推遲開播日期

《半澤直樹2》原定今年4月首播，但受新冠肺炎影響被迫停拍，延期3個月後，終在本月19日、即周日晚上黃金時段播出。堺雅人率領上季主要演員包括上戶彩、香川照之、及川光博、片岡愛之助、北大路欣也，以及新加盟的賀來賢人、今田美櫻及巿川猿之助等演出，陣容強大。

承接上季劇情，堺雅人飾演主角半澤直樹，原本任職東京中央銀行，因為舉報上司而被下放到東京中央證券公司，首項任務是協助電腦科技公司處理涉及1500億日圓（約108億港元）的收購科網公司計劃，中途卻被母公司搶生意。

堺雅人懷疑公司有內鬼，經過多番查證後，證實是母公司的部長市川猿之助所為，二人當面對質，原來後者是為香川照之報仇，可惜堺雅人苦無證據，令他再次面臨調職。

正邪角色勢不兩立

另一方面，遭到電腦科技公司惡意收購的科網公司，計劃發行新股，藉此阻止公司被吞併，卻險些墮入巿川猿之助設下的圈套，原來他刻意安排投資者，假意購入科網公司新發行股份，企圖把它們轉到電腦科技公司旗下，幸好堺雅人及時揭穿陰謀，並獲科網公司委任做顧問，反制相關的收購行動，正式展開堺雅人與巿川猿之助的正面鬥爭。

半澤直樹個性沉穩、機智又誠實，與巿川猿之助的陰險、卑鄙及小器，形成強烈對比，令到劇中正邪角色的對立面，相當清晰，跟當下社會的混亂現象相比，更覺難能可貴，加上劇中人物愛憎分明，觀眾更易投入劇情。

演技浮誇有漫畫感

有評論認為，劇中角色表情誇張，例如第2集香川照之跟堺雅人狹路相逢，隨即爆出金句：「你玩完了，Death！」逐個字「噴」出來，再配合瞪眼吐舌的表情，令人一見難忘；又如堺雅人說出經典對白：「以牙還牙，加倍奉還」時，同樣咬牙切齒，便很有漫畫感。

與其討論演技浮誇，不如檢討角色針鋒相對時，總會出現臉貼臉的畫面，雖能加強視覺上的壓迫感，但在新冠肺炎疫情肆虐下，這種「兜口兜面」互噴口水的表演方式，實在不太理想，日後出現「半澤直樹群組」怎算好？

撇除演技不談，新劇揭示金融業界腐敗一面，以及人性醜陋，特別是銀行高層利用自身權力操控巿場，從而滿足一己私慾，這種人人得而誅之的惡行，透過主角伸張正義，才是《半澤直樹》成功的原因。