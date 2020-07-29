張紋嘉自由身多工作 疫市推限量月餅

Crystal慶幸疫市仍有工作，之前偕拍拖逾3年的舞台劇演員男友林子傑（Ronald），為ViuTV拍的真人騷《調教你男友》反應好好。原本出埠為香港開電視拍節目，因疫情未能成行；放低了的唱歌事業，最近竟有人邀請她合作出單曲，現正選歌中。在這個時候出新歌，會否冒險？她說：「Crossover唔使好多錢，我已經放棄唱歌，沒唱片公司、沒經理人，所以無壓力，純粹為興趣。有人叫做首歌就玩下，不會像一般歌手爭上榜的心態。」

真人騷令男友增機會

自由身的Crystal食兩家茶禮，在ViuTV和香港開電視都見到她的節目，她說：「我喜歡自由身，沒那麼多限制，這段時間學懂了很多東西，處理工作亦漸趨成熟。」提到《調教你男友》播出後，很多人談論Ronald，問有否為Ronald帶來其他後續工作？Crystal表示：「節目播出後，他多了些網上工作，但劇場關閉，他很多騷都停了，年底有個舞台劇都未知能否如期。」

記者：柯美