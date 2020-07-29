服中藥多休息自救 鄧達智確診多日終獲安排入院

【明報專訊】62歲時裝設計師鄧達智於上周五（7月24日）初步確診新冠肺炎，一直在元朗家中自我隔離，等候入院；至於他的伴侶陳梓欣（Clement）及工人姐姐成為密切接觸者，已入住駿洋邨檢疫中心隔離。已連續兩日頭痛的鄧達智接受傳媒訪問時說，現在只能自救，不時用鹽水漱口，又煲金銀花、甘草飲用，同時服食中藥及多休息，希望身體能恢復。他稱現時一日三餐要自己搞掂，昨晨就有朋友送來早餐。鄧達智獨自在家，也擔心自己的狀况，希望能盡快入院。等了多日，鄧達智昨晚終獲安排入院，他接受《明報》電話訪問，聲沙沙的他說有少許發燒，並透露晚上10時，有白車到元朗屏山接送他入聯合醫院。