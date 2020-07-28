葉文輝首度回新城開咪 讚公司乾淨很安心

他表示見到公司有很多抗疫物資，又強調疫情初期，已一直載口罩做節目；還會用消毒酒精抹控制台，他上周留家用電話做直播，之後輪到拍檔思敏在家工作，他說：「如節目有拍檔，可以錄音或電話直播，用自己方法處理，幕後同事亦會輪班在家工作，何時回復正常，要等公司安排。」

不用再跟太太分房

至於回電台太太會否擔心？他笑稱老婆有吩咐很多事，弄得他好似要去留學讀書般，他說：「老婆問我帶了手套和酒精搓手液未？又叫我帶多兩個口罩，提我很多次，袋裏的抗疫用品夠我用幾日。」他透露之前未出檢驗報告時，為安全起見自己瞓廳、太太瞓房，現在已不用分房瞓，他說：「我已驗了一次，她也有驗，但未出報告，遲些我打算再驗多次。」

記者：林祖傑