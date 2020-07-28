潘瑋柏娶「最美空姐」宣雲

「我現在很幸福」

潘瑋柏寫道：「大家好，2020真的是讓大家很辛苦的一年，所以一直在找尋我覺得適合的時機告訴大家。今天（27日）我想與大家分享一件好事。是的，我現在很幸福，已經有了和我一起共度下半生的另一半，並正式展開我們的家庭生活啦！希望大家能給予我們祝福，我們在這裏謝謝你們，也希望你們也能找到屬於自己的幸福 。」

拍拖保密 秘戀5年

宣雲是中國東方航空的空姐，內地傳媒封為「最美空姐」，她的年紀比潘瑋柏年輕13歲。潘瑋柏下月6日便40歲生日，男人四十而不惑，他在40歲前結婚。有傳兩人秘戀5年，潘瑋柏低調處理感情事，在上海買豪宅相處，免戀情曝光。前年被爆同居，但他沒承認；去年潘爸爸爆兒子好事近，他繼續否認，並稱沒有人肯嫁給他。

楊丞琳流喜悅眼淚

楊丞琳回應台灣傳媒說：「瑋柏發文前就先跟我分享這個好消息了！他是親口告訴我的，當下知道時真的是立刻哭，掉下喜悅的眼淚，很替他開心！」蔡依林說：「恭喜恭喜，替你開心得不得了，鞭炮聲。」最搞笑是周杰倫，他在潘瑋柏的喜訊留言：「哇靠！」可見他也感突然。有網民說：「原來你跟我們一樣，都是現在才知道的嘛。」

娛樂組