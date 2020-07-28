自嘲「50萬」是幸運號碼 江嘉敏領悟防人之心不可無

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

江嘉敏在劇集《殺手》飾演的角色雖場口不多，但可算是劇中靈魂人物，因她的出現令陳豪與黎耀祥團結起來。角色由乖乖女變壞女孩，江嘉敏表示揣摩角色真的有點難，故參考電影《無間道》，學戲中演員的吸毒動作。她笑說：「雖練習時被朋友取笑似流鼻水、染皮膚病，不過出來效果都覺得OK。」她最難忘是到台灣拍外景，「我的戲分於行程早段已完成，變相有一星期假期，得閒就去行街食嘢，所以肥了很多。減肥好難，想減回之前的身形不容易，連阿媽都叫我有需要繼續減，現在開始戒糖。（男朋友嫌肥？）他無正面回應，只說幾好攬，所以他是個聰明人」。

學跆拳道為做打女鋪路

拍劇經常捱打，江嘉敏稱今次也不例外，開拍前已要求學揸槍，但監製稱她樣子不似殺手，「我好想揸槍呀！覺得好有型。其實我都識打，學過跆拳道，不過是誤打誤撞學，原本想學柔道卻報錯名，但都會繼續學，為將來做打女路線做好準備」。劇中角色由乖女變成壞女孩，她經常要跟人鬧交，最難受反而是收音師，她說：「因為我一激動，把聲就變尖，令收音師耳朵很難受，把聲又不入咪，完全聽不到對白，所以這方面真的要改善。拍完這劇立即學唱歌，學習運用聲線，應該有進步，因現在拍劇，收音師已沒投訴。」入行前曾兼職做鋼琴老師，但她卻沒想過當歌手，即使曾參加過歌唱比賽獲獎，但對唱歌沒有信心。

江嘉敏從小已心繫演藝路，不過首次拍電視廣告就爆笑料，誤打誤撞接拍了避孕套廣告，她笑說：「其實當時不知是避孕套廣告，試鏡時不用拿着產品，只是演繹一段很甜蜜的拍拖情節，男主角是何潤東，我和媽咪都好鍾意他，知有何潤東便接拍；媽咪較守舊，幸她至今仍不知是避孕套廣告，還以為是蛋糕廣告。不過可以跟偶像一齊拍，都開心的。」

為王浩信緋聞曾想過自殺

江嘉敏18歲拍首個廣告到現在25歲，7年的演藝生涯中，曾遇到人生第一次緋聞，被指拍劇集《兄弟》時向人夫王浩信狂「放生電」，當時不知怎去面對，一度想辭演甚至離開娛樂圈，壓力爆煲，更一度萌生輕生念頭。她說：「當時打算跳海或跳樓，幸有很多人伸出援手，監製陳維冠、宣萱、張繼聰及劉穎鏇都分享經歷加以安慰。自此不再看娛樂新聞，因本身不夠聰明，再看會對腦部發展非常不好，繼續睇就繼續不開心，我就會黐線。」

「我一定不是發姣的人」

其後再面對負面新聞，她開始懂得豁然面對。被指疑似「偷食」男友的朋友，問對方借50萬開琴行，當時她冷靜拿出證據反駁。她說：「對方絕不是我男友的朋友，只是認識的人，男友都叫我講嘢小心點，要帶眼識人，因我與人認識後就會認為對方是好人。當時我已拿出證據，信我的人就會信，所以我覺得無所謂，我一定不是發姣的人，認識我的人都知我從來不會陰聲細氣，更不會溫柔、嬌嗲。」

不值得為船P事件付出情緒

早前與馮盈盈的「船P羅生門」事件，還傳被唱收50萬元介紹費？她說：「是很嚴重的指控，係女仔聽到一定不開心，因字眼太肉酸、太核突，講真還有點惡心，件事過去了就算！其實不是好大件事，在我生命中只是一粒塵埃，只是大家將件事無限放大，假的事大家都鍾意聽，所以回應了、傷心完、嬲完就算吧！我也不想在這件事上付出任何情緒，因為不值得，看來50萬是我的Lucky Number，可以考慮換這個數字做車牌，可能我人生欠缺這50萬就發達。記得《大醬園》一句對白，防人之心不可無，害人之心不可有，當時講這對白沒什麼感覺，現在發覺真的是防人之心不可無。」

與男友暫未有結婚計劃

負面新聞不絕，男友Anthony對她依然信任，全因她什麼都會跟男友傾訴，她說：「有新聞前他已知道是什麼事，所以看到新聞都沒有太大反應。」與男友拍拖差不多兩年，她對將來還未有計劃：「我們都有傾過是否視對方為結婚對象，當然說是，唔通答玩玩吓咩！但結婚真的未有咁快，始終我仍是2字頭，還是搏殺期。」

化妝：Katrina CM

髮型：Jair Tsou @The Attic

服裝：My Aleshia

飾品：SWAROVSKI

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