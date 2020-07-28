【開箱】《山中謎跡》 波蘭「殺誡」 相隔10年同一死狀的兇案

兩年前舊劇 第2季今年4月首播

《山中謎跡》第1季共8集，其實是2018年出品，曾在AXN頻道播放，據悉第2季今年4月在波蘭首播。Netflix買下版權後，登陸全球多個地區，估計稍後也會播出第2季。故事發生在波蘭一個山區小鎮，10年前少女Laura被槍殺，完全找不到任何線索；10年後，從大城市調來小鎮任警察局長的Trela，跟念高中的女兒Nina寄居下屬Ada家中。Ada好友Patrycja某日失蹤，及後被發現棄屍湖邊地盤附近，死因跟10年前Laura一樣，都是胸口連中兩槍殞命，而且現場找不到任何彈殼等線索。跟Patrycja有染的Ada丈夫Blazej，一度成為疑犯，但其後又再有女受害人，Blazej脫了嫌。

此劇的枝節頗多，包括Trela為什麽會調職到連戲院都無的小鎮？盛傳他酗酒失職；Nina下肢亦滿佈傷痕，母親不知去向。Nina在學校認識了鎮長Antoni的女兒Agata，並成為好友，後者是問題少女，暗地裏參與拳擊賽事，把另一同學Martyna打到頭破血流。Jonasz自稱獻身宗教，又照顧智力只如6歲小童的養女Dorota，卻售賣混合毒品的所謂「聖水」，居民深信不疑。當Trela以詐騙拘捕Jonasz時，Trela的虔誠教徒下屬Krzysztof不以為然。還有前任局長Jan，對兒子自尋短見，一直耿耿於懷。到底3宗兇案是否同一人所為，還是每宗兇案的罪魁禍首都不一樣？兇徒是鎮上居民嗎？

小鎮居民的秘密 講求證據的刑警

劇中大部分居民都是虔誠教徒，對神父猝逝十分傷心，甚至會相信「聖水」，被神棍所騙；同時每人又隱藏了秘密：鎮長Antoni隱瞞發展項目的地盤發現骸骨，Patrycja背着Ada跟其夫有染，Dorota的衣服出現不屬於她的血漬。小鎮風景優美，卻有種肅殺氣氛，總是灰暗暗的天空，偶爾還見到薄薄雨雪，隔着屏幕都感受到一種淒冷。居民卻抗拒外來者，Trela辦事最初顯得有點不近人情，Ada和Krzysztof對他都沒有好感，兩人見到前局長Jan出現，都說很懷念他。但Trela才是真正刑警，有一幕他跟Krzysztof的對話是這樣的：

Krzysztof：你為什麽放了Blazej？我們可以把他關到中午的。

Trela：有什麽用？

Krzysztof：你覺得他不是兇手嗎？

Trela：我不是用「覺得」的，我們沒有任何對他不利的證據。

Krzysztof：他跟死者上過牀。

Trela：上牀在波蘭又不犯法。

Krzysztof：我覺得是連環殺手。

Trela：是。隔了10年都沒犯案的連環殺手。

治罪靠真憑實據，才是忠誠勇毅好警察。據悉結局是Nina被綁架，生死未卜，不知道Trela能否拯救女兒，還是留待第2季再續？