《龍爭虎鬥》男星尊薩遜肺炎病逝

尊薩遜在2012年接受《洛杉磯時報》訪問時，憶述1973年跟李小龍合作的感想：「他很尊重我，當我提出意見時，他會大方接受。」尊薩遜自言並非動作片演員，只曾學過一點空手道，跟《龍爭虎鬥》其他武打演員比較，可謂差天共地，難得李小龍並無輕視他，才令他銘記於心。

Peter Green逝世

另一方面，英國搖滾樂隊Fleetwood Mac的創始成員兼結他手Peter Green亦於前日逝世，享年73歲。據他的律師證實，他在睡夢中安詳離世。1967年，Peter Green跟隊友Mick Fleetwood、John McVie及Jeremy Spencer在倫敦組團Fleetwood Mac，並曾創作《Black Magic Woman》及《Albatross》等經典作品，可惜3年之後，他因罹患精神分裂症而需入院治療，因此宣布離隊。Fleetwood Mac組團超過半個世紀，成員不斷換更，在1998年入選搖滾名人堂，樂壇地位備受肯定。