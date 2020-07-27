麥明詩拍《殺手》被狂摑成熱話

上周五（24日）第20集其中一幕，講飾演麥明詩爸爸的黎耀祥，為救女兒逃出險境，當着佛爺（李成昌飾）面前「教女」，邊鬧邊摑，摑了十多巴。這幕一出成為網民熱話，不少網民「肉赤」麥明詩被摑到臉上留下紅紅的掌印，更留言說隔着屏幕都感覺痛。有網民聯想到「被摑王」王浩信，之前在《名媛望族》和《法外風雲》中，分別被劉松仁及謝雪心怒摑的經典場面。麥明詩事後在社交網分享與黎耀祥拍攝該場掌摑戲的花絮並留言，「仲有邊個想大大力打我？#聽講被人摑完十幾廿巴會紅 #殺手#閻素之#手下留情」。

信任黎耀祥識打

現已轉職的麥明詩有捧自己場，她接受《明報》電話訪問時表示：「因為要拍攝不同角度，這場戲都拍了三四個take，每次大概打了十次八次。不過我很信任祥哥，始終他經驗豐富，相信他識得不會打親我的方法，痛就一定有少少，拍完之後塊面還腫腫哋，可是當刻作為演員不介意痛，盡量想演出來的效果好，我都希望逼真一點。」

記者：陳釗