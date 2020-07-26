【開箱】《黯慾橫流》復仇引發連環愛情動作 關係七國咁亂

懸疑謀殺案

純以演員的裸露程度與頻率來說，《黯慾橫流》跟《禁室365天》可說不相伯仲；前者合共18集，每集約半小時，從頭到尾不缺鹽花，但對比《禁》片的單薄劇情，《黯》劇有復仇故事，也有懸疑謀殺案，就算到了結局，懸案解開了，但仍有很多謎團待解，毫無疑問又是為第2季鋪路，能否開拍得成，完全看觀衆對首季受落程度。

《黯慾橫流》講述法律教授Alma表面很完美，漂亮又富有，丈夫Leonrado是大法官，女兒Zoe考入大學；但她跟老公結婚20年，感情並不如外表看來和睦，她甚至懷疑對方跟助手Edith出軌。某個周末她到另一城市陪伴剛離婚的好友Brenda，兩人外出夜蒲，其間Alma被25歲小鮮肉Dario纏住不放，並發生一夜情。

報害父之仇

雖被對方吸引，但Alma原以為回家後事件告一段落，她繼續做完美人妻，沒料到Dario成為她的學生，兩人繼續在理智與感情間糾纏。此時Brenda被發現陳屍豪宅的浴缸，疑自殺身亡。Leonardo的哥哥Esteban從前是警察，現開設酒吧，他認識接手調查Brenda自殺案的警察，兩人面談後，Esteban認為有可能是他殺，他翻查閉路電視片段，告訴Alma，Dario可能是兇手。

劇情發展下去愈來愈複雜，Dario的父親原來多年前被控姦殺5歲女童，遭Brenda指證，未判刑已在獄中自殺。當時調查案件的探員是Esteban，檢察官則是Leonardo。另一方面，Brenda又背着好友Alma，分別與Esteban和Leonardo兄弟有染。為了復仇，Dario又設局勾引Zoe，最後Dario真的戀上Alma，而Esteban對Alma原來亦情有獨鍾。兄弟愛同一女人，母女又纏上同一男子，關係是否七國咁亂？

編劇故弄玄虛

其實此劇的復仇故事與兄弟互相陷害，犯駁之處不少；倒是Brenda之死，到底是他殺還是自殺，拍出了一點興味；Esteban的故弄玄虛，也是編劇的障眼法，帶觀衆走進迷宮。

值得一提的是，扮演Alma的Maite Perroni，是墨西哥前流行樂團RBD的成員，在拉丁樂壇頗有名氣。至於飾演Dario的Alejandro Speitzer，童星出身，拍過不少劇集，憑完美身形，說不定很快像《禁室365天》莫朗尼一樣，粉絲急速倍增。