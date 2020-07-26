《行屍10》10月復播加長至22集 編導：《雷神4》瘋狂又浪漫

《月黑高飛》導演法蘭達拉邦（Frank Darabont）炮製的《行屍》，叫好叫座，自2010年起一播就10季，習慣每年10月首播最新一季；第10季如常於去年10月播出，合共16集，預計今年4月播畢，但3月時新冠肺炎疫情爆發，劇集煞停，去年第10季首播前宣布開拍的第11季，也受疫情影響，未能開鏡。

監製之一Angela Kang及《行屍》部分演員，前日在網上直播，並公布第10季餘下集數將於10月4日起在美國AMC頻道播出，並加添6集，換句說話，第10季合共22集，成為《行屍》播出10年以來，最長篇的一季，而且將會播到2021年初。據知情人士透露，第11季預計明年才會開拍及播放。

《雷神奇俠4》陣容強勁

至於今年憑《陽光兔仔兵》奪得奧斯卡最佳改編劇本獎的新西蘭導演泰卡韋迪迪（Taika Waititi），則在網上接受英國傳媒訪問。泰卡表示，他編劇及執導的超級英雄片《雷神奇俠4》，劇本已接近完成階段，雖然拒絕透露劇情，但泰卡稱今集將會「很瘋狂，而且非常浪漫」。他自言過往從未碰過愛情題材，「我想拍些自己從沒拍過或關心過的題材」。

受疫情影響，《雷神奇俠4》原定明年上映，現延期至2022年2月。事實上該片陣容強勁，除了基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）再次扮演雷神外，還有「女雷神」妮坦莉寶雯（Natalie Portman）、「女武神」的泰莎湯遜（Tessa Thompson），《蝙蝠俠：黑夜之神》男星基斯頓比爾（Christian Bale）亦會加盟演出。另外，泰卡韋迪迪透露他正為未命名的《星球大戰》系列電影撰寫劇本。

查莉絲拍《天羅盜網》遭遇性別歧視

另一方面，金像影后查莉絲花朗（Charlize Theron）亦參與聖地牙哥動漫展的網上訪談。她提及2003年主演的動作片《天羅盜網》，受到性別歧視。據悉該片有大量飛車場面，開鏡前需要接受特訓，但查莉絲後來才得悉原來自己比同片的男拍檔：麥克華堡（Mark Wahlberg）、愛德華諾頓（Edward Norton）和積遜史達咸（Jason Statham），都要多訓練6星期。查莉絲表示自覺受辱，雖然拍攝《天羅盜網》過程是很好的經驗，但也讓她了解到行內對女性有很多誤解。查莉絲表示，對於片中自己的駕駛技術，她感到很自豪，尤其看到麥克華堡拍某場戲期間嘔吐起來。