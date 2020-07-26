鄧達智確診：沒有太擔心 感恩另一半陳梓欣無中招

鄧達智昨日接受《明報》電話訪問，他稱暫時在元朗家中自我隔離，要等待安排入院，平常心面對，沒有太擔心。雖然自己確診，William感恩是另一半陳梓欣（Clement）醫生與家中外傭姐姐做測試後也沒事。鄧達智感染新冠肺炎的病徵是感冒又有幾聲咳，有時會發燒。他稱於周一（7月20日）開始身體不適，咳嗽外又有少少發燒。有醫生朋友到他家中做檢測，前晚出報告呈陽性，初步確診。Clement與外傭也接受檢測，幸好報告是陰性，未被傳染。

劉天蘭檢測結果呈陰性

鄧達智早前為新著作宣傳而頻頻出動，他稱7月18日到新城做錄音節目後，又到書局接受網台訪問，後來爆出新城的程凱欣確診，又接到通知在網台訪問的場地也有人確診。他於7月16日到港台做直播節目，跟劉天蘭與馬恩賜主持。鄧達智稱他們做節目時有戴口罩，但在劉天蘭facebook的照片中，見3人合照時沒載口罩。昨日劉天蘭獲知鄧達智確診，她即時往檢測，晚上在社交平台報平安稱檢測結果呈陰性。她寫道：「多謝各位朋友的問候！老友William確診，但他一定會平安無事嘅，好番繼續聊天！我剛剛做了一次抗體測試，結果呈陰性，之後做多一次，若同樣呈陰性就證明我沒受感染，但周一要再去做深喉唾液測試，徹底檢查！多謝大家問候，各位不要鬆懈，保重保重！」

曾與徐小鳳黃淑儀聚會

鄧達智於7月11日曾與徐小鳳、黃淑儀等一班好友聚會，慶祝推出新書，當時未出「晚六朝五」限聚令，照片中眾人在場內沒戴口罩。當日出席的黃淑儀稱William因宣傳新書而四處奔走，較為冒險，幸好自上次聚會後，大家的健康沒問題，希望William也早日康復。原本昨晚William又約了飯局，因限聚令已取消。

港台為直播室消毒數次

港台發言人伍曼儀稱昨午2時獲鄧達智通知確診後，隨即聯絡跟他主持節目的劉天蘭與馬恩賜。她表示有關直播室已消毒了數次，同事開咪有戴口罩，亦有咪套及消毒噴霧等。

新城電台再有員工確診

鄧達智昨日確診外，繼7月22日新城知訊台執行總監程凱欣確診，昨日新城又有一名營業部員工確診，有傳該員工曾跟程凱欣飯敘。新城向傳媒表示自上周得知有藝人確診後，已安排所有員工做檢測，檢測報告結果為陰性的同事，已按情况陸續返回工作崗位。未有報告的繼續在家工作，該後勤同事是在家中工作期間收到初步確診通知。

娛樂組