與鄧紫棋不過電 曾戀以色列索模

2012年猷啓被發現跟貌似江若琳的女生在中環拍拖；2014年又被拍到和貌似鍾嘉欣的女生在九龍城撐枱腳，但兩段情只維持短暫時間。之後曾有傳何超蓮想撮合好姊妹鄧紫棋（G.E.M.）與弟弟猷啟，但兩人未有發展。到2016年猷啓戀上以色列索模Angelika，兩人不時在社交網曬恩愛，但拍拖一年便分手。2017年底，猷啟經朋友介紹認識從事教育與金融工作的內地女友齊嬌，由公開認愛，到以3卡鑽戒求婚只有3個月時間。

猷啟家姐何超蓮早前撐好姊妹周揚青狂數羅志祥私生活混亂時，曾自爆亦經歷過被男友背叛的痛。賭王何鴻燊與四太梁安琪的兒子何猷亨與何猷君亦有不少戀事，何猷亨早前與馮盈盈傳出船P緋聞，之後被指跟陳瀅復合，後者連續兩日出席賭王喪禮，並跟猷亨一同步出殯儀館。猷君過往有過多段戀情，至2017年戀上奚夢瑤，去年5月於上海某商場舉行盛大求婚派對，7月在內地領證結婚，10月奚夢瑤為猷君誕下兒子何廣燊。

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