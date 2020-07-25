【開箱】《新雄才偉略》羅拔唐尼新劇只監不演 大蕭條時代對應當下

拍成劇集一波三折

《新雄才偉略》拍成劇集可說一波三折，早於2016年HBO已宣布要將Perry Mason這經典角色重現熒幕，並由「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）監製及主演，又邀請了《刑警雙雄》創作人Nic Pizzolatto編劇及兼任監製，後來他為了專注《刑》劇第3季工作所以請辭；羅拔唐尼也因拍攝的電影撞期而只監不演，改由演出過電影《在晴朗的一天出發》及《冷戰諜夢》艾美獎視帝馬修烈斯（Matthew Rhys）擔正，扮演Perry Mason一角。播出數集後見成績不錯，HBO日前宣布會把此劇發展成系列，開拍第2季。

主角職業律師變偵探

不過《新雄才偉略》把Perry Mason由任職辯護律師改為私家偵探。故事背景設定在1930年代初，講述生活窘困的Perry Mason走不出過去在法國參戰時的陰霾，同時承受婚姻破裂與兒子分離的傷痛。此時發生了一宗綁架案，Perry受經常合作的律師E.B.所託參與調查。

第一集觀衆已可粗略知道Perry的為人與背景，他曾經參與一戰，但不名譽地退役，成為個人的黑歷史。他繼承了家族留下的農場，除了兩頭牛，根本完全荒廢，而且被機場重重包圍。女機師Lupe一直想買下他的農地，拓展新跑道，這交易之間兩人又是對方的性伴侶。Perry除了幫助律師E.B.，還有其他收入，包括拍攝明星私生活，把照片轉售給電影公司等。貫穿全片的卻是一宗離奇綁架案。

E.B.受富商Robert委託調查一宗綁架案，事主是經營雜貨店的Matthew和Emily夫婦，歹徒綁架了他們只有1歲的兒子Charlie，勒索10萬美元，這在1930年代是不菲數字。但當他們交出贖款，兒子卻被撕票，而且很殘忍地雙眼被線縫起來，狀甚恐怖。調查下去，發現Matthew原來是富豪Robert的私生子，Matthew更被警方看成是自編自導綁架案勒索富有父親的疑犯。Perry參與調查期間，發現愈來愈多其他線索，包括後來知道Emily有外遇，警方的目標疑犯也從Matthew轉向Emily。

觸及經濟不景與警察貪污濫暴

此劇另一條線，是一家恍如異端的教會，有不少富豪信衆，當中講道的Alice卻十分同情Emily，甚至有一次公開聲稱看到Charlie會復活，因而引發教會分裂。此時Robert停止聘用E.B.為Emily辯護，她又險在獄中被屈打成招。E.B和同情Emily的秘書Della決定自資幫她。黑人警員Paul在兇案現場發現被轟斃的綁匪其實合共3人，上司卻脅迫他要改寫報告。

有評論說，此劇播放之前也許從沒想過幾乎百年前的時代背景，能對應當下美國。事實上劇中的經濟大蕭條、洛杉磯刑警的貪污濫暴，不是跟最近受疫情影響的企業裁員造成失業大軍，以及黑人男子弗洛伊德（George Floyd）遭警員跪頸致死所引發的連串反警暴示威，是互為對照的類近社會氣氛嗎？

《新雄才偉略》可於HBO（NowTV ch115）及HBO Go收看，逢周一播出最新一集