《花木蘭》三度撤檔 上映無期

前日迪士尼、派拉蒙及新力等電影公司陸續公布旗下出品的最新映期，其中迪士尼投資的《花木蘭》改編自20多年前的同名動畫，由《烽火動物園》新西蘭女導演妮姬卡路（Niki Caro）執導，除了劉亦菲扮演代父從軍的花木蘭外，鞏俐、甄子丹及李連杰等曾在荷李活發展的華裔演員亦有份參演。原定今年3月27日上映，當時已在英美兩地舉行首映禮，但由於新冠肺炎疫情爆發，被迫延期至7月24日；孰料疫情持續，映期再推遲至8月21日，前日《花木蘭》第三度撤檔，不過迪士尼的聲明沒提及到底延期至何時。

《阿凡達》系列延期 《蜘蛛俠3》「攝位」

反而早前在新西蘭復拍的《阿凡達2》（Avatar 2），安排了新映期，將由原定明年12月17日上映延至2022年12月16日，之後第3至5集也順延至2024、2026及2028年的12月上映。連未開鏡的《星球大戰》電影系列第10至12集也公開最新映期，由原定2022年底上映第10集，押後至2023年聖誕檔期，第11及12集亦順延至2025及2027年。

眼見《阿凡達2》延期到2022年底上映，新力公司冷手執個熱煎堆乘機「攝位」，把湯賀蘭（Tom Holland）主演的《蜘蛛俠3》，由明年11月5日上映，延後一個月到12月17日開畫。該片最初安排在明年7月16日暑假檔，換了聖誕檔，估計應比11月映期的「前景」為佳。

至於派拉蒙亦宣布旗下的《無聲絕境2》（A Quiet Place 2）由原定今年9月6日開畫延期至明年4月23日；湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun : Maverick）亦再次延期，由今年12月23日改為明年7月2日暑假檔上映。