【開箱】《默默奉獻的灰姑娘》 石原里美為藥劑師抱不平

新劇未播一波三折

《默》劇開拍至今，可謂一波三折，先受疫情影響而停工，再因新劇需要大量醫院實景，當下情况實在無計可施，唯有修改劇本。劇中飾演「謎之青年」的《東京愛的故事》男星清原翔，早前更因腦出血入院治療而被迫辭演，臨時改由《緊急救命3》成田凌接替。

幸好《默》劇上周首播，收視率錄得10.2%成績，加上口碑不俗，石原里美演技備受讚賞，總算苦盡甘來。石原里美飾演一名工作經驗豐富、從來不畏人言、認真照顧患者的藥劑師葵綠。她小時候生病，獲得一名藥劑師悉心照顧，令她立志成為一位關心病人的藥劑師。

藥劑師主角較罕見

回顧過去，醫療日劇大多以專科醫生做主角，從藥劑師角度出發相當罕見。《默》劇講述藥劑師與其他醫護人員相處的故事，首集已強調藥劑師並非分配藥物的「機器」，而是協助醫生治療病人的專業人士。石原里美因為懷疑一名孕婦服用藥物的份量不對，主動跟醫生理論，甚至比醫生更早發現孕婦的病症，卻遭自大的醫生反駁，指摘藥劑師沒有醫生執業資格，不能擅自診症，狠批石原里美破壞醫療體制。

首集還提到藥劑師在醫院地位低微，乘搭升降機的次序，竟在病人、醫生及護士之後。該劇真實地呈現醫院藥房的運作，在長期缺乏人手的情况下，仍需為整間醫院包括門診、急症、住院等所有病人配藥，且在數以千計的藥物中，快速及準確地分配。雖然日日做到無停手，仍遭藥房外面等候的病人指摘。

醫好病人的是藥物

《默》劇為藥劑師抱不平，幸得藥房主管一句「醫好病人的是藥物」，馬上提升藥劑師在醫療體系中的重要性，他們值得尊重，不應只是默默奉獻，理應像其他醫護人員一樣獲得掌聲。

石原里美默默承受外界壓力，同時堅定不移關心病人，加上醫院藥房的運作，感覺首集已經把整個故事說完，令人好奇往後的集數，還會有什麼新花款。

除了石原里美的演技值得捧場外，扮演藥劑部副部長的田中圭也值得留意。他放下《大叔的愛》的搞笑形象，化身口硬心軟的前輩，令人有耳目一新的感覺。