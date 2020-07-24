進擊龔嘉欣 捱打爭視后

做殺手一定要夠狠，做演員就一定要投入。為演繹角色，龔嘉欣應劇集監製陳維冠要求，將秀髮剷青再漂染、花時間弄假紋身，結果顏料引致皮膚敏感留下印痕，也不算很大犧牲；全身大小瘀傷及疤痕，尾指屈曲變形，才是此劇最大的「紀念品」。

屢受傷 忍痛開工

自知天生手腳不協調，又沒有運動細胞，嘉欣唯有頂硬上，應付連場親身上陣的激烈打鬥戲，是她入行以來打得最勁。嘉欣回憶當日拍一場打戲弄斷尾指，卻沒聽從醫生勸告休息兩星期，翌日忍痛開工，她直認硬頸，並說：「手指受傷後，原本不能屈，但要忍痛拿起雙刀拍打戲，還拍足一日，沒有顯露出來我有幾痛。另一場戲，我的腳受傷穿了個窿，傷口不停滲血，只用棉花印血，根本沒時間去縫針，又忍痛繼續打。當時真的很痛，但只想盡快完成，事後才知大件事。」

嘉欣承認自己外表與性格剛相反，柔弱只限演角色，真實的她極少在人前流淚，連受傷有多痛亦沒有喊出來，證明她夠硬淨。

遇渣男 理智分手

劇情需要，嘉欣替天行道殺盡一眾賤男及負心漢；現實中，她豈止遇過一個渣男，難得仍以理智方式面對，反映她外柔內剛的個性。嘉欣說：「有無遇過渣男？當然有，賤男有很多，不止得一個。我不會打人，嘈交或亂摔東西，更絕不會做傷害自己的事，因不想浪費時間在不值得的人身上。對方要劈腿，問他一定不會承認，也不需要去追查，個天要你知就實會知。之前遇到，不等於將來都會遇到，人生不同階段有不同選擇，總之那一刻大家（分手）就算。可能因為我不夠溫柔，不會跟另一半講『我掛住你』、『I love you』，反而多用文字表達，或者為對方煮飯煲湯。」

不習慣依賴別人，日常生活瑣碎事，諸如修理家中物件，到生病煲粥，都是靠自己。嘉欣自嘲很蝕底，心底裏當然想有人惜，她不着重物質，只要男友送她一部榨汁機或一支藥膏，比起收一條名貴鏈更開心。

充滿鬥心 不急拍拖

眼見好友陳凱琳找到好歸宿，嘉欣希望在好友身上學定做一個好老婆和好媽媽，但目前想專注事業，不急於拍拖。30歲的她對事業充滿鬥心，不甘心現在放棄一切去結婚生仔，她瞄準「視后」為奮鬥目標。嘉欣坦言：「2016年憑《幕後玩家》得最佳女配角，我好勤力，為每個角色做足功課，做到最好。人慢慢長大，應該定下目標，不能抱玩玩下心態。當然不是你想有就有，要好多因素去成就一件事，至少在我可控制的範圍內，做應該做的事，其他事就交由其他人決定。」

嘉欣對自己充滿信心，也明白獲觀眾認同好重要；她形容今次演殺手是入行以來最辛苦、最難演的角色，自評表現值70分，認為有更多時間鍛煉，可以打得更好。她相信可以打破以往局限演柔弱角色的定位，憑實力挑戰爭做視后。

化妝：Henry Li

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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