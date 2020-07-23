【開箱】《雖然是精神病但沒關係》 叫好不叫座有因

金秀賢退伍首作 捨易取難

有韓媒認為，《雖》劇是金秀賢去年退伍後首部復出作品，粉絲寄望甚殷，然而他挑選劇本時，刻意捨易取難，不拍愛情喜劇，反而揀了一部講述精神病人與照顧者之間，看似互相折磨，其實彼此治癒的溫情故事，難免嚇怕部分支持者。

至於金秀賢與徐睿知的邂逅，亦非傳統糖衣包裝，前者為照顧罹患自閉症的哥哥吳正世，被迫放棄夢想，自小過着顛沛流離生活；後者亦受亡母影響，擁有反社會人格，凡事都以極端手法處理。兩個嚴重壓抑自我的個體，如何談一場正常戀愛？

因此當劇集播出初期，男女主角互叫對方「滾開」，結果觀眾也一併跑掉。然而堅持留下來的人有福了，《雖》劇可說是近年少見的編、導、演皆精之作。編劇趙容名氣不大，前作《神級秘書》亦非收視保證，但他以每集一個「暗黑童話」，把劇中人的親情、友情、愛情故事，解說得異常動聽，令觀眾不自覺地同笑同哭。

「暗黑童話」解說劇中人故事

以第4集為例，金秀賢與徐睿知吵架後，隨手翻開女方創作的兒童繪本《喪屍小孩》，讀到書中主角吞噬母親，原來非為果腹，只為從中取暖，令自小失去母愛的金秀賢忍不住流下感同身受之淚，亦因此對徐睿知另眼相看；又例如第7集，徐睿知新書《春日之犬》講述一頭長期被綁在樹下的小狗，日間陪孩童嬉戲，晚上倍感到寂寥，才驚覺自己忘記了怎樣爭取自由。這不是照顧長期病患者的真實寫照嗎？

導演朴信宇的前作如《男朋友》口碑一般，來到新劇《雖然是精神病但沒關係》他卻如脫胎換骨，第1集先把徐睿知的繪本《啖食惡夢長大的少年》，拍成像荷李活鬼才導演添布頓（Tim Burton）筆下的古怪動畫，藉此交代她跟金秀賢的童年往事，減少回憶片段的冗贅感覺，手法相當高明。

另外，第6集借用童話《藍鬍子》，暗示徐睿知的富爸爸親手殺死妻子，然後欲扼斃徐睿知但不遂的悲慘往事，令她從此陷入亡母陰魂不散、夜夜纏身的夢魘之中，幸得金秀賢悉心照料，讓她重拾人間溫暖。由於今集氣氛與畫面都非常恐怖，導演刻意在片尾加插一段模仿《鐘樓駝俠》的搞笑短片，緩和觀眾不安情緒，可說是神來之筆。

撇甩「花瓶」形象 徐睿知有發揮

至於金秀賢與徐睿知的演技，更是無可挑剔。導演經常運用特寫鏡頭，把金秀賢的抑壓、徐睿知的放肆、吳正世的敏感，透過影像表露無遺。還記得在第9集，吳正世不滿金秀賢說謊，偷偷跟徐睿知「過夜」並撇下他不顧，結果情緒失控，重提金秀賢「想殺死哥哥」的秘密，後者百辭莫辯，當場崩潰爆喊，成為金秀賢演技示範作。

徐睿知前作如《武法律師》礙於角色所限，只能成為男主角李準基身邊的「花瓶」，但在新劇卻發揮得淋漓盡致，彷彿任何時候都可以橫蠻、撒嬌、裝瘋、潑辣，配合每集不斷更換的華麗服飾，加強氣場變化，令人目不暇給，難怪在過去兩星期的韓劇演員話題榜，徐睿知已經超越金秀賢榮登榜首。只要本劇不爛尾，她要登上一線女星地位，何難之有？