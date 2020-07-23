貼合照撐麥長青開舖 湯寶如「打包論」遭網民狙擊

湯寶如捧麥包場，在店內與他合照並放上fb，有網民留言說：「以為賣包！」還配以興奮表情圖。未知湯寶如是否會錯意，回覆對方：「係呀！同你打包（指遺體放入屍袋）啊！」該網民問她：「我講錯嘢開罪你咩？」湯寶如似乎知道鬧錯人，立即說：「沒有！沒有包賣的！」不過此舉未能撲熄其他網民怒火，有網民說：「嘩，人哋一句以為賣包，就話同人打包，惡到咁，公眾人物就收歛吓啦。」又有網民猜測他們屬什麼政治「顏色」。湯寶如事後將貼在fb的合照刪走，改放上Instagram，留言：「麥包開舖！一定要支持。」她設了留言數目上限。

保留法律追究權利

湯寶如其後公開部分網民留言截圖，並說：「每個人也有自由言論，有些人挑釁和你不同思想的人。是什麼道理！網絡欺凌是一件可悲的事，疫情已經愈來愈嚴重，仲要講政治！可悲！我完全沒有新聞價值，如果明天（今天）報紙有（報道），好多謝他們！」她還說：「本人保留一切法律權利！造謠。」湯寶如回覆傳媒稱「打包論」是講笑，沒有惡意，但被無限放大。

有網民替麥包被連累感無辜，麥包說每名來支持他的都是好朋友，都是顧客，感激大家，最重要開心，多謝大家替他宣傳，最緊要以和為貴。會否擔心生意受影響？他認為這些控制不到，做好自己。

娛樂組