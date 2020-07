鄭敬基留言說:「票、大家投了,然後……可以點?如我細如微塵的一個小小小藝人,聲是發了,卡是剪了,態是表了,文是Post了,片是拍了,喊和太太喊過了,又如何我問,然後呢……我,還能以這個微塵藝人身分為香港人再做些什麼去改善現况……」他之後說頓悟還有東西可以為香港人付出,決定用餘下人生做最正確的事。最後他說:「那我暫時和Angie先回加拿大努力,See you all very soon.香港人,謝謝你們這段艱難時間給我的一切。良知。」

娛樂組