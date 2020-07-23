麥德羅連燒5日終退熱

施匡翹用鹽漱口助殺菌

施匡翹表示驗血及血壓都正常，明天（24日）會再有測試，屆時知結果如何。她的家人帶了不同物資及日用品給她，包括冲涼用品及食鹽，她解釋：「因為可以用鹽漱口及飲用，有助殺菌。大家都食多些維他命，加強抵抗力。」

Apple姐亦表示沒發燒，血壓正常。原先只自己一間房，但確診人數增加，政府醫院病牀不足，她調入3人病房。她沒咳嗽，但其他病人有咳，為安全計，她長期戴口罩睡覺休息。她感謝醫護人員細心照料，希望疫情快退，祝大家平安健康。施匡翹師弟謝高晉入住駿洋邨隔離，他拍片透露獲派蘋果，定時量體溫，又做運動打發時間。

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com