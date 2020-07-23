無戴口罩與「中招」施匡翹合照 執行總監程凱欣確診 新城暫停運作

記者：陳釗、孫華中

昨日新城電台發出內部通知，稱該台有員工初步確診，電台位於黃埔的辦公室要關閉及消毒，除新聞部維持最低限度必要人員，留守至昨午5時半外，全台暫停運作，只以自動化電腦播歌，並暫定今日全台繼續關閉。新城公關表示，新城電台日前已經專業消毒，得悉有員工確診後，昨午再次為電台每一個地方消毒。電台廣播隨即亦三台聯播，繼續向市民提供廣播服務。

周一報告呈陰性 昨日發燒求診

初步確診者是新城知訊台執行總監程凱欣，她日前曾跟已確診的施匡翹在音樂會上合照，其間兩人沒有戴口罩。看程凱欣社交網上載近期做節目的照片，她跟嘉賓都同樣沒戴口罩。有報道指有傳程凱欣怕焗所以不戴口罩，還曾要求嘉賓及DJ都不要戴。程凱欣昨日回覆傳媒時承認初步確診新冠肺炎，她自言本月20日（周一）的病毒檢測報告呈陰性，但昨日凌晨發燒及不舒服，到急症室求診，做深喉測試後初步確診。她指可能與施匡翹有關，亦可能有其他不明源頭。

施匡翹與經理人劉麗萍、師弟謝高晉向程凱欣予以慰問，希望她早日康復。施匡翹表示近期沒接受過程凱欣訪問，只在7月8日謝高晉直播live音樂會當晚跟對方打過招呼及合照。

薛家燕等檢測結果 擔心不敢出街

新城電台在本月18日施匡翹確診後，已安排部分主持及員工檢測。薛家燕稱本來昨午1時要與嘉賓透過電話訪問做節目，但早上11時許收到監製的取消通知，稱同事要撤離以便電台進行消毒。她自上周五返新城做節目後，一直留在家透過電話或視像做節目。她都有擔心，原本昨日檢測有結果，但她擺烏龍忘記貼條碼，要再做過。她為安全起見，盡量都不敢出街。

新城DJ葉文輝（啤梨）表示希望確診同事早日康復。他表示這幾天留家以電話做直播，沒有回公司。他又指入行做DJ至今，公司未曾用過這緊急機制（指全台暫停運作），他原定今天回公司開咪，現時未知情况如何。

范振鋒夫婦檢測結果呈陰性

范振鋒透露本來昨午12時半返新城錄節目，但12時收到通知暫時不用返去。他最後返電台是本月17日（上周五），他已前後做兩次病毒檢測，和太太李思欣的測試結果均呈陰性。

林盛斌已有一段時間沒返新城，對上一次是3星期前回去錄廣告。他可能會做檢測求安心，始終一家大細。

新城昨午5時半開始全台暫停運作；通訊事務管理局辦公室發言人回覆《明報》表示，昨日接獲新城電台通知，因一名員工確診，總部須暫時關閉，其間以電腦自動化進行三台聯播維持廣播服務。由於新城電台昨午6時起一段時間內未能播出新聞、天氣報告、政府宣傳聲帶及其他原定節目，建議受影響的聽眾可暫時從其他電台收聽。據報通訊辦已於今年3月要求各廣播機構及主要電訊營辦商因應疫情制定及實施應變計劃，務求在疫情期間繼續向市民提供服務。就新城電台未來一至兩天將未能按其相關牌照條件和要求，播出新聞和天氣報告及政府宣傳聲帶，通訊辦會要求新城電台提交有關這次事件的資料及應變計劃的實施情况，按機制處理及跟進。