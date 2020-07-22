【開箱】漫畫改編《不死軍團》 查莉絲花朗從永生到厭世

成功轉型動作女星

現年44歲的查莉絲花朗，憑犯罪電影《美麗女狼》贏得奧斯卡，近年卻轉型動作片女星，由《白雪公主之魔幻復仇記》、《末日先鋒：戰甲飛車》、《原子殺姬》到《狂野時速8》，可謂愈打愈起勁，新片《不死軍團》扮演擁有長生不老基因、活了至少6000歲依然戰鬥力十足的女主角安蒂，她跟3名隊友一直默默守護人類，直至遇上《被奪走的12年》男星哲維迪依祖科（Chiwetel Ejiofor）扮演揭露他們行蹤的中情局前成員科普利，終令「不死軍團」陷入瓦解危機。

漫畫中的科普利屬於反派角色，電影卻為他追捕不死軍團提供一個合理解釋：話說他的妻子死於漸凍人症，為了人類未來福祉着想，因此答應一名貪得無厭、唯利是圖的藥廠老闆要求，協助捉拿安蒂等人，利用他們的DNA，尋找永生的秘密。

事態發展當然超出科普利想像，安蒂隊友慘遭僱傭兵圍剿，其中兩名成員落網，淪為藥廠實驗室的「白老鼠」，科普利感到內疚，決定掉轉槍頭，協助安蒂對付壞蛋。

類似狼人自癒傷勢

《不死軍團》講述安蒂就似Marvel超級英雄「狼人」般，擁有傷口自動痊癒的超能力，但跟電影《盧根》一樣，狼人終有一天失去不死身，安蒂亦在某次戰鬥中受傷，驚覺自癒能力逐漸消失，但她毫無懼色，原因是她已活了數千年，見盡人間醜惡，以及親朋隊友不斷離她而去，能夠死亡反而是種解脫。

新片把安蒂描寫成為一個擁有永生但卻厭世的超級女英雄，這個充滿矛盾的設定，為電影增添一份悲涼且暗黑的感覺，同時探討生命是否在乎長短，抑或活得有否意義的命題。

為了協助觀眾理解有關主旨，導演Gina Prince-Bythewood刻意透過HBO電視電影《危險上路》女星琪琪蓮恩（KiKi Layne）扮演不死軍團新成員奈兒的視角，描述她對長生不老的新鮮好奇，對比安蒂以及隊中另一成員布克同樣擁有求死的悲觀心態，令故事變得更有立體感。

留下伏筆開拍續集

查莉絲花朗接受訪問時坦承，當她看罷《不死軍團》漫畫後，立即確定要接拍本片，並已做好準備，隨時可以開拍續集。事實上，電影早已留下伏筆，曾經跟安蒂並肩作戰、情同姊妹的前隊友瓊，在獵巫時代已遭處決，就連安蒂亦已放棄搜救，從此懷着內疚心情活到數百年後的今天，這個由《星球大戰：最後絕地武士》越南女星吳青芸飾演的角色，最後竟然重現人間。

根據漫畫原著，瓊將會成為續集奸角，跟安蒂等人對立，合演一場「英雄內戰」的戲碼，至於電影會否另闢蹊徑，為觀眾帶來新鮮感？只好拭目以待。