候選港姐疫下轉look 黃婉恩遲到 羅雪妍理髮全程戴口罩

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

陳楨怡及陳煦凝率先孖公仔到場，陳煦凝強調二人整頭髮時，會全程戴口罩，故不擔心。對於上周五曾到仍未全面消毒的電視城做直播，陳煦凝坦言：「少少擔心，無計，無辦法預測，都是見記者一刻先除口罩，不擔心這一刻會中招。」問二人會否做病毒檢測？她們均表示等無綫安排。

決賽是否如期 待TVB安排

羅雪妍拍照時不時叮囑記者小心，她亦特意站遠一點跟記者保持距離。她稱整頭髮時，為保障大家安全，全程戴着口罩。問無綫可有安排佳麗做病毒檢測？她表示如果身邊有人確診也會擔心，等無綫安排，自己會做足安全措施。問可覺得決賽應該取消或改期？她說：「看TVB點安排，會跟住做，只要做足安全措施就得。（在台上戴口罩？）唔知㗎，可能今年會戴口罩呢。」

曾任職護士的何孟珊表示，疫情下會做足防疫措施，故不太擔心。家人會否擔心她在疫情下參選？她說：「家人覺得要保護好自己，要勤洗手、搓手和戴口罩。」

陳楨怡避談收兵傳聞

3小時後5名候選佳麗陸續完成「變髮」，出來效果分別不大，首先完成的陳楨怡，由分中間界變成側邊界，她表示主要是整鬆個頭，以及跟髮型師學護髮。問到有報道指她愛蒲及收兵？陳楨怡笑而不答，結伴與黃婉恩離開。黃婉恩表示剪了些層次，覺得好有活力，因本身已染髮和天生有點曲髮，所以無電無染。

羅雪妍表示染了少少髮根，亦試試鬈曲髮造型，她很滿意說：「成個樣都出咗嚟。」何孟珊透露剪了很多頭髮，天生髮量多所以剪薄了，還染了灰啡色。陳煦凝稱頭髮剪短了14cm，由「布甸頭」染了沉色頭，造型感覺平實。問不電髮是否怕感覺太成熟？她只說：「直髮多些變化。」

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