擔心家傭衛生意識差 陳展鵬單文柔街市買餸 儲糧抗疫

記者：陳釗

攝影：劉永銳

陳展鵬與太太單文柔前日下午4時許現身九龍城街市附近，他們先各自購物，之後會合。陳展鵬幫單文柔拿着兩大袋物品，先往一間相熟生果店，將物品暫時擺放店內。接着兩人拍拖入街市買餸，陳展鵬前往買魚時，問檔主意見，又到菜檔，買齊餸菜後，他們回生果店取回物品放上車，單文柔負責揸車回家。

網購日用品 入屋要消毒

單文柔接受《明報》電話訪問，談到第三波疫情爆發令市民人心惶惶，她表示的確有點緊張，但最緊要是做好個人衛生，盡量留在家中。為求保險，她這段時間如有需要，都會親自買餸，她說：「都擔心家傭會否注意衛生，也不知對方接觸過什麼人，所以親力親為感覺實在一點，現在一次過會買多點，有些日用品會在網上訂購，家中也添置消毒物品，例如霧化清新機，出完街要消毒完才能入屋。」

16個月大女兒喜歡「做家務」

單文柔肩負湊女重任，她稱16個月大女兒已一個多星期沒出街，最令她頭痛的是每日為女兒安排節目，「之前還可以帶她落公園玩，盪鞦韆，吸收陽光，但現在要想方法幫她放電，例如跟她在家中玩『伏匿匿』，女兒最近喜歡玩煮飯仔」。她還發現女兒很喜歡閱讀，所以也會化身書僮「陪太子讀書」，單文柔說：「她很喜歡看書仔，但一定要我陪住，我會講故事給她聽。我發現女兒也很喜歡做家務，有次見她從房間將衫逐件逐搬出廳，然後擺好，一做便半小時。」她笑稱女兒現在識行識走，母女多了互動，傾吓玩吓，一日時間好快過。

保持心境開朗 正能量抗疫

談到歌手施匡翹及宣傳人員日前確診，兩人近期曾踏足電視城，消息一出引起電視城一片恐慌。單文柔老公陳展鵬正拍攝新劇《超能使者》，她承認有點擔心老公，因常捱夜開工以致睡眠不足，但又要花很大體力和精力應付拍攝，唯有吃多點維他命增強免疫力，以及叫老公要注意衛生，「始終拍劇不能戴口罩，又要去很多地方，好像最近要去深水埗、街市，又要瞓街，但他OK的，覺得盡力做好本分便可以，回家立刻換衫，冲完涼才抱女兒」。單文柔有感這半年疫情反覆，故面對第三波爆發已做足心理準備，與老公不是太擔心，最緊要是注意個人衛生，保持心境開朗，太緊張無病都變有病，以正能量抗疫。

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