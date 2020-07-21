堺雅人金句「加倍奉還」重現 《半澤直樹2》首播收視22%勝上季

文：蘇珮欣

堺雅人擔綱演出的《半澤直樹》，2013年播出時創下42.2%收視的最佳成績，在日本掀起追看熱潮。自從今年初宣布開拍續集後，一直備受關注。

僅次《南極大陸》 TBS劇首播收視亞軍

堺雅人率領原班人馬拍續集，包括香川照之、及川光博、片岡愛之助及飾演半澤直樹妻子的上戶彩，前晚首播錄得22%收視，超越前作19.4%首播成績，還成為TBS電視台周日晚劇集時段，10年來最佳首播收視第2位，僅次於2011年木村拓哉主演的《南極大陸》22.2%。《半澤直樹2》亦是網上熱話，登上社交媒體Twitter熱搜榜第一位。

承接上季劇情，堺雅人飾演的半澤直樹原本任職東京中央銀行，因為舉報上司而被公司調到東京中央證券公司。堺雅人首個任務是處理電腦科技公司高達1500億日圓（約108億港元）的收購，不過中途被市川猿之助飾演的母公司部長惡意收購。堺雅人懷疑公司有內鬼，其後發現是市川猿之助所為，二人當面對質，可惜堺雅人苦無證據，他再次面臨被調職，一怒之下說出「以牙還牙，加倍奉還」。

香川照之「跪足7年」成熱話

首集播出後，掀起不少話題，除了堺雅人重演「以牙還牙 加倍奉還」的金句外，上季扮演奸角的香川照之重演下跪場面，也成為網民熱話，粉絲甚至拿出他7年前下跪的場面對比，笑他「跪足7年」。上季敗走的香川照之，今季首集也有金句上場，他想重奪權力，故向銀行高層示好，並稱自己會「有恩必報」。至於扮演堺雅人妻子的上戶彩，首集匆匆登場，她在家中一邊休閒插花一邊跟丈夫通電話，雖然堺雅人掛住工作，連結婚紀念日也無法相陪，但她未有介懷，甚至笑稱大家已是「大叔大嬸」，緩和緊張劇情。