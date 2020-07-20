【開箱】新版《十二怒漢》 《陪審十二人》凡人罪與罰

兩宗相隔16年的兇案

《陪審十二人》合共10集，每集以劇中一個人物為重心。故事講述女子Frie被控兩宗相隔16年的謀殺案，第一宗發生於2000年元旦，她涉嫌殺害好友Brechtje；另一宗則發生於2016年，Frie被控謀殺年幼女兒Roos。第一集開首，就是這宗被喻為世紀審訊的案件抽選陪審團，3孩之母Delphine匆匆趕到法院，她雖被選為候補，卻必須每天到法院。其後揭開她原來有個操控狂丈夫Mike，不贊成她參與審訊，但這是公民責任，根本不容辭任；Mike同時又把接送子女的責任推到Delphine身上，令她忙個不休，對於Delphine的上司幫忙照顧子女，Mike又表現嫉妒及不滿。

陪審團主席Holly是入屋劫殺案死者的女兒，她改名換姓重新生活，還是被揭發出來，一度引發要換掉她的危機，法官認為過去案件不會影響此案審訊，容許她續任主席。Holly及後跟另一陪審員Joeri發生感情，後者跟兄長剛接掌父親的建築公司，卻發生非法移民工人墮樓意外，他的哥哥為免捲入官非，把傷者丟在街上就離開，雖然Joeri召來救護車，但心懷愧疚。

陪審員Arnold喪偶後孤獨生活，寄情動物園裏的猴子，本跟陪審員Vera成為好友，及後獲悉對方是同性戀者後態度180度轉變。Carl是衆多陪審員之中最認真的一個，幾乎把庭上證人的說話都細心抄寫下來，又把資料分門別類，卻不接受唯一的女兒是自閉症患者。Noel有財困，又是性癮患者，把陪審員的「秘密」賣給網媒記者。

疑幻疑真的謀殺案

至於Frie涉及的兩宗謀殺案，亦疑幻疑真。她跟Brechtje是最好的朋友；另一方面，Brechtje的父親Marc是激進動保人士，跟農民Guy早有積怨。Brechtje母親患有血癌，Marc拒絕讓太太試用經過動物測試的新藥，父女因此有嫌隙；Brechtje屍體在河中被發現，由於Marc收過女兒疑似被綁架的錄影帶，他一直認為愛女的死與Guy有關，直到新上任的刑警Eliane，發現了不利Frie的新證據，才落案起訴。事實上Frie後來的丈夫，就是Brechtje的男友Stefaan，控方認為Frie有殺人動機。

至於Frie女兒Roos，被玻璃割頸，傷口不深，卻在留院期間感染細菌死亡。Frie跟Stefaan結婚逾10年才懷孕，她在庭上指摘丈夫風流，傳染性病給她，導致不育，所以Roos是天賜的奇蹟。她懷孕期間，Stefaan跟同事Margot發展婚外情，並離開了Frie，兩人離婚時，Stefaan更指出她精神有問題，最終撫養權判男方所有，Frie每兩星期才能見女兒一次。

不能缺席的主角

審訊過程發現很多證人都有所隱瞞，譬如Stefaan和Margot都各有謊言，不少人開始同情Frie；心理學家的證詞，卻又指出Frie確實有問題。最後一集，12名陪審員需要為兩宗兇案表決，至少要8票投有或無罪才能通過，不然就要法官一錘定音。陪審員Noel、Carl、Arnold、Joeri、Delphine和Holly跟首日開庭時已不一樣，改變了他們的一些看法，都在這天表露出來，譬如同情Delphine的Noel，自首賣料給記者，遭褫奪了陪審員資格，由決定跟丈夫離婚的Delphine頂上，她從Frie身上看到愛操弄別人的控制狂影子。Joeri和Holly各自背上愧疚的秘密，對懲罰和救贖卻有截然不同的看法，尤其在Frie是否謀殺女兒Roos一案，各人都有很大掙扎，Frie有謀殺意圖嗎？如果無，還算謀殺罪嗎？結局會告訴觀衆Frie是否罪成，她又是否真兇，但此劇的陪審員才是不能缺席的主角。