三浦春馬日記露輕生念 好友爆料：酗酒又自暴自棄

文：蘇珮欣

三浦春馬本月18日被發現陳屍東京港區寓所，日媒報道三浦春馬利用衣櫃上吊，屋內有遺書。有傳他在日記寫下「好想死」字句。據報警方透過閉路電視片段等證據，已排除他殺可能，由於調查報告及遺書內容尚未公布，暫列作自殺案處理。另有日媒指三浦春馬被發現時，心臟仍有微弱跳動，可惜最終搶救無效。

完美主義者 10年前萌棄演念頭

三浦春馬離世後，外界一度猜測他跟真人騷節目《雙層公寓》女摔角手木村花一樣，不堪網絡欺凌而選擇輕生。據悉《信用欺詐師：香港浪漫篇》男星東出昌大今年初爆出婚外情醜聞，有份演出《信》片的三浦春馬在網上替好友講好說話，遭網民抨擊；其後三浦春馬主演的舞台劇，在新冠肺炎爆發期間仍計劃如常演出，亦再次引來網民口誅筆伐。

《日本體育報》昨日引述三浦春馬的好友表示，兩年前開始，他經常喝醉，變得自暴自棄。三浦曾向身邊好友表示，早於10年前已想放棄當演員，因為他認真對待工作，內心比較脆弱，很多角色令他精神負荷不了。日媒又引述知情人士透露，三浦春馬是完美主義者，從3、4年前開始精神就不穩定，跟他相熟的演員也擔心他。

新劇恐「胎死腹中」

三浦春馬去世前，正忙於伙拍松岡茉優演出TBS電視台新劇《錢的盡頭是愛情的開始》，TBS昨日發文悼念，有消息稱原定今年9月播出的《錢》劇，只拍竣第1集，雖然可易角重拍，但要顧及其他演員及工作人員的心情，所以《錢》劇很大機會「胎死腹中」。

三浦春馬有份演出的新片《信用欺詐師：公主篇》，本月23日在日本上映，將有連串宣傳活動，據悉已全部取消。三浦與《同期的櫻》新田真劍佑合演的另一新片《群青戰記》，目前正進行後期製作，暫時仍會如期於明年上映。

另一方面，曾與三浦春馬合作的藝人，昨日紛紛發文悼念，包括《教我愛的一切》戶田惠梨香、《Two Weeks》芳根京子、《緊急救命》比嘉愛未及《謝謝款待》高畑充希等。當中戶田表示無法接受三浦離世的消息。